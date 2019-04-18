محمد صلاح: تغيير معاملة المرأة في الشرق الأوسط "ليس اختياريا"

مصدر الصورة Getty Images Image caption محمد صلاح جاء في قائمة "تايم" لأكثر 100 شخصية تأثيرا في العالم لعام 2019.

دعا نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم محمد صلاح إلى تغيير معاملة المرأة في المجتمعات العربية.

وقال صلاح في مقابلة مع مجلة "تايم" الأمريكية إن مواقفه تجاه مفهوم الجندر والمساواة بين الجنسين تطورت على مر السنين، إلا أنه يريد رؤية المزيد من التغيير، مضيفا "أعتقد أننا بحاجة الى تغيير الطريقة التي نعامل بها المرأة في ثقافتنا. هذا ليس بالأمر الاختياري".

وأعلنت "تايم" أمس عن قائمتها لأكثر 100 شخصية تأثيرا في العالم لعام 2019. وتضم القائمة شخصيات من أصول عربية من بينهم صلاح، والناشطة اليمنية في مجال حقوق الإنسان راضية المتوكل.

ورأى أفضل لاعب وهداف في الدوري الممتاز الموسم الماضي أنه يؤيد المرأة "أكثر من السابق لأني أشعر أنها تستحق أكثر مما تناله الآن، في الوقت الحالي".

ويعتبر صلاح رمزا في مصر بعد مساعدة بلاده للتأهل الى كأس العالم للمرة الأولى منذ 1990 حيث شاركت الصيف الماضي في مونديال روسيا، كما حصل على لقب أفضل لاعب إفريقي في عامي 2017 و2018.

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من هي الشخصيات العربية أو من أصول عربية في قائمة تايم لأكثر 100 شخصية تأثيرا في العالم؟

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مصدر الصورة Getty Images Image caption محمد صلاح وابنته مكة خلال مباراة بين ليفربول وبرايتون في 13 مايو/أيار 2018.

ورغم أن حياته أصبحت خاضعة لعدسات الكاميرات في كل مكان، إلا أنه تعلم كيف يتعامل مع الضغط الناجم عن شهرته، كما أنه فخور بما حققه وأنجزه.

وقال: "إنه شعور مختلف أن أكون أول مصري في هذا المجال الذي لم يسبقني إليه أحد من قبل".

ولم يغير صلاح من أسلوب حياته بعد أن أصبح نجماً، ولا يحبذ الخروج كثيراً، ويقول إن طريقته المفضلة للاسترخاء والراحة بعد المباريات هي قضاء بعض الوقت مع ابنته البالغة من العمر 5 سنوات.