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حسمت مباراتا العودة الأخيرتان في ربع نهائي دوري أبطال اوروبا هوية الفريقين الآخرين في الدور قبل النهائي.

ففي مدينة لشبونة البرتغالية كان ليفربول على موعد مع مستضيفه بورتو في مباراة تبدو قبل انطلاقها أقل إثارة من المباراة الأخرى التي كانت تجرى بالتزامن معها في مدينة مانشستر.

وبعد الفوز ذهابا بهدفين نظيفين تقدم ليفربول بعدما صنع صلاح هدفا لساديو ماني في الدقيقة 27 ما صعب الموقف أكثر على بورتو الذي أصبح مطالبا بتسجيل 4 أهداف على الأقل للتأهل.

لكن ليفربول لم يتوقف عند هذا الهدف وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 65 عن طريق محمد صلاح الذي استغل تمريرة ألكسندر أرنولد و أودعها أرضية على يمين كاسياس.

وبعد 3 دقائق سجل بورتو هدفه الوحيد بواسطة اللاعب إيدير قبل أن يرد ليفربول بهدفين آخرين سجلهما فيرمينيو وفان دايك لتنتهي المباراة بأربعة اهداف مقابل هدف واحد.

وبذلك يلتقي ليفربول برشلونة في الدور قبل النهائي في مواجهة ينتظرها ملايين المشجعين في العالم لمتابعة المنافسة الخاصة بين صلاح وميسي.

قمة الإثارة

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وعلى ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي الذي يقوده المدرب الأبرز بيب غوارديولا فشل الفريق في تحقيق فوز كاف على ضيفه توتنهام الذي دخل المباراة وفي رصيده فوز بهدف واحد مقابل لاشيء في مباراة الذهاب.

المباراة بدأت بهجوم وإصرار متبادل من الفريقين، لكن سيتي تقدم في الدقيقة الرابعة بهدف رهيم ستيرلينغ وهو الهدف الذي استفز الضيوف فردوا سريعا بهدفين في الدقيقتين السابعة والعاشرة عن طريق الكوري الجنوبي سون هيونغ مين. لكن سيتي لم يصبر فسجل التعادل في الدقيقة الحادية عشرة من تسديدة للبرتغالي برناردو سيلفا ارتطمت بالحارس لوريس وسكنت الشباك.

واستمر تبادل الهجمات بين الفريقين حتى سجل ستيرلينغ هدف التقدم الثالث لسيتي في الدقيقة 21 وتصبح النتيجة التقدم بثلاثة أهداف مقابل هدفين لأصحاب الأرض وهي النتيجة التي انتهى بها الشوط الأول.

خمسة أهداف خلال 17 دقيقة فقط شهدتها المباراة المثيرة حيث بدأ التسجيل في الدقيقة الرابعة واستمر حتى الدقيقة الحادية والعشرين وتمر بقية دقائق الشوط الأول دون تعديل النتيجة.

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لكن الإثارة لم تنته عند هذا الحد، رغم تقدم سيتي، إلا أن مجموع مباراتي الذهاب والإياب يؤهل توتنهام وهذا هو ما سعى سيتي لتغييره مع بداية الشوط الثاني حيث كان يكفيهم هدف واحد للتأهل وهو ما حدث في الدقيقة 58 عندما استقبل الأرجنتيني سيرجيو أغويرو تمريرة داخل منطقة الجزاء سددها بقوة في شباك هيوغو لوريس حارس توتنهام.

عند هذه النقطة كانت الفرحة من نصيب مشجعي سيتي. لكن ذلك لم يستمر طويلا حيث سجل لورينتي هدف التأهل لتوتنهام رغم الخسارة من متابعة ركنية خطيرة ارتطمت بفخذه ودخلت المرمى.

ورغم ان سيتي ضغط بكل خطوطه وتمكن في الدقيقة الثانية والتسعين من تسجيل هدف خامس كان كفيلا بضمان التأهل لصالحه إلا أن الحكم ألغاه بعد الاحتكام لتقنية "الفار" بداعي التسلل على أغويرو لتنقلب الأدوار التي استمرت ثوان معدودة وتعود الفرحة لمشجعي توتنهام و يواصل مشجعو سيتي حزنهم بسبب الخروج.