تركي آل الشيخ يثير جدلا في مصر بعد فوز "بيراميدز" على "الأهلي"

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أثار تركي آل الشيخ، المستشار بالديوان الملكي السعودي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي بعد فوز فريق نادي "بيراميدز"، الذي يدعمه في مصر، على النادي الأهلي المصري، بهدف دون رد، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجرت المباراة في ملعب بتروسبورت يوم أمس الخميس 18 ابريل /نيسان. ويعد هذا هو الفوز الثاني لنادي بيراميدز على النادي الأهلي المصري هذا الموسم.

وعلق آل الشيخ، الذي يُعرف على نطاق واسع أنه يدعم نادي "بيراميدز" الرياضي ومجلس إدارته، على فوز النادي بتغريدة قال فيها: "لثاني مرة أهدي الفوز لوالدتي العزيزة حفظها الله… بيراميدز أول الدوري، والباقين وراه".

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واعتبر البعض هذه التغريدة ردا على هتافات مسيئة له ولوالدته رددتها جماهير النادي الأهلي المصري في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي 2018، أثناء مباراة الأهلي مع فريق حورويا كوناكري الغيني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي فاز بها الأهلي بأربعة أهداف دون رد، وتأهل إلى الدور نصف النهائي.

وقد أعلن آل الشيخ بعد تلك المباراة سحب استثماراته الرياضية من مصر، لكنه تراجع عن قراره فيما بعد.

ونشر تركي آل الشيخ عدة رسائل وفيديوهات على موقعي فيسبوك وتويتر، تعبيرا عن فرحته بالفوز على النادي الأهلي، كما نشر بعض الأشعار باللغة المصرية العامية، يرى البعض أنها موجهة إلى النادي الأهلي على وجه التحديد.

وقال تركي آل الشيخ في إحدى تلك الرسائل على موقع فيسبوك، باللغة العامية المصرية:

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وجاء في رد تداوله عدد من المعلقين المؤيدين للنادي الأهلي على صفحة تركي آل الشيخ، أن السكة لا تزال طويلة أمام نادي "بيراميدز" نظرا لحداثته، وعدم حصوله على بطولات بعد.

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وبهذا الفوز رفع نادي بيراميدز رصيده إلى 60 نقطة واحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن الزمالك المتصدر بنفس رصيد النقاط، بينما يحتل النادي الأهلي المركز الثالث برصيد 58 نقطة.

ويذكر أن ناديا الأهلي والزمالك لا تزال أمامهما مباراتان مؤجلتان في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وجاءت خسارة النادي الأهلي محبطة لجماهيره، بعد وقت قصير من هزيمته بخمسة أهداف من فريق صن داونز الجنوب أفريقي في تصفيات بطولة دوري أبطال أفريقيا.