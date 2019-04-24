مصدر الصورة Reuters Image caption أغويرو يحتفل مع زميله ستيرلينغ القوة الضاربة في هجوم سيتي

يلعب مانشستر سيتي مبارة حاسمة أمام جاره يونايتد قد تعيده إلى صدارة الدوري الإنجليزي إذا فاز أو تعطي منافسه ليفربول فرصة الانفراد بالمقدمة إذا فاز يونايتد. وإذا انتهت المباراة بالتعادل فإن سيتي سيعود إلى الصدراة ولكن بفارق الأهداف فقط.

وتعهد مدرب سيتي، بيب غوارديولا، بالاستمرار في أسلوبه الهجومي على الرغم من أنه أدى إلى إقصائه في دوري أبطال أوروبا في مباراة على ملعبه أمام توتنهام.

وجدد ثقته في ثلاثي الهجوم ستيرلينغ وأغويرو وبرناردو سيلفا الذي فضله على رياض محرز الموجود ضمن لاعبي الاحتياط في هذه المباراة أيضا.

ويحتاج مدرب يونايتد سيتي، أولي غونار سولشاير، إلى مجهود نفسي كبير يعيد به روح الفوز والمعنويات إلى فريقه الذي تراجع أداؤه في المباريات الأخيرة خاصة بعد الهزيمة الثقيلة بأربعة أهداف لصفر أمام إيفرتون. وقد تكون مبارة سيتي بداية انطلاقة جديدة للفريق الأحمر.

مصدر الصورة Reuters Image caption مانشستر يونايتد يعمل من أجل استعادة الروح الجماعية التي فقدها في المباريات الأخيرة

هذه تشكيلة الفريقين

مانشستر يونايتد

حارس المرمى: ديهيا

الدفاع: دارميان، يونغ، سمولينغ، ليندلوف، شو

وسط الميدان: باريرا، فريد، بوغبا

الهجوم: لينغارد، راشفورد

الاحتياطيون: سانتشيز، ماتا، لوكاكو، مارسيال، دالوت، روميرو، ماتيتش

مانشستر سيتي

حارس المرمى: إيدرسون

الدفاع: ولكر، كومباني، لابورت، زيتشينكو

وسط الميدان: غوندوغان، فرناندينهو، سيلفا

الهجوم: برناردو سيلفا، أغويرو، ستيرلينغ

الاحتياطيون: دانيلو، ساني، محرز، أوتاماندي، غبريال، جيسوس، فودن، موريتش