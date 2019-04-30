مصدر الصورة Getty Images Image caption أياكس أحرز هدفه في الدقيقة 15 وحافظ على تفوقه رغم هجمات توتنهام

انتزع فريق أياكس أمستردام الهولندي، فوزا مهما من مضيفه توتنهام الإنجليزي بهدف نظيف في مباراة الذهاب بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعزز هذا الفوز فرص الفريق الهولندي في الوصول إلى الدور النهائي من البطولة، وصعب مهمة الفريق الإنجليزي في مباراة العودة في أمستردام يوم الأربعاء (8 مايو/آيار) الحالي.

أحرز اللاعب دوني فان دي بيك، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 15 من الشوط الأول، وفشل أصحاب الأرض في إدراك التعادل بقية المباراة وضاعت محاولاتهم أمام دفاع أياكس، الذي حصل على ثلاث نقاط ثمينة.

وعانى توتنهام من غياب المهاجم هاري كين، المصاب حاليا، وزادت الأمور صعوبة بفقدان المدافع يان فيرتونخن، بعد تعرضه لإصابة في الوجه في الشوط الأول.

واصطدم فيرتونخن مع زميله في الفريق توبي ألدويريلد، وحارس مرمى أياكس أندريه أونانا. وفي النهاية لم يستطع المواصلة وسانده لاعبان من فريقه حتى خارج الملعب، وهو ما يعكس سوء الإصابة.

وحاول توتنهام السيطرة على إيقاع اللعب في الشوط الثاني والاستحواذ على الكرة وتعويض الهدف الذي دخل مرماه، لكن تماسك أياكس وقدرته على قطع الكرات مكنه من إفساد الهجمات، بل ونجح في تهديد مرمى توتنهام وأضاع فرصا حقيقية منها كرة اصطدمت بالقائم.

وفي حال استمرار أداء أياكس القوي في مباراة العودة، فسيكون أقرب للفوز والصعود إلى النهائي، ليواجه الفائز بين ليفربول وبرشلونة في 1 يونيو/حزيران.

ويحل ليفربول ضيفا على الفريق الإسباني في مباراة الذهاب مساء اليوم.