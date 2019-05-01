برشلونة وليفربول: تاريخ المواجهات بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا

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يلتقي مساء الأربعاء فريقا برشلونة وليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في مباراة ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة، فما هو تاريخ المواجهات بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا؟

لم يخسر ليفربول في آخر أربع مواجهات خارج ملعبه مع برشلونة في كل المنافسات؛ فقد فاز في مباراتين وتعادل في الأخريين.

ويُعدّ ليفربول هو الفريق الإنجليزي الوحيد الذي فاز خارج ملعبه على برشلونة في منافسة أوروبية؛ إذ فاز بهدف مقابل لا شيء في كأس الكؤوس الأوروبية نسخة 1975-76، كما فاز بهدفين مقابل هدف واحد في دوري الأبطال نسخة 2006-2007.

وأحرز برشلونة عددا من الانتصارات في مباريات دوري الأبطال ضد فِرق إنجليزية (27 فوزا) أكبر مما حققّه أي فريق آخر ضد أندية من دولة واحدة في تاريخ المنافسة.

ويُعدّ هذا الظهور هو الحادي عشر لليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أو ما كان يعرف سابقا باسم كأس الكؤوس الأوروبية، وقد تأهل الفريق ثماني مرات للدور نصف النهائي في آخر عشر جولات من البطولة، ولم يخفق إلا في نسخة 1964- 1965 (أمام إنترميلان) ونسخة 2007-2008 (أمام تشيلسي).

أما برشلونة، فلم يتأهل إلا مرة واحدة من أصل أربع مرات وصل فيها إلى الدور نصف النهائي بدوري الأبطال أو كأس الكؤوس الأوروبية أمام فِرق إنجليزية؛ إذ خرج من البطولة في نسخة 1974-1975 أمام فريق ليدز يونايتد، وفي نسخة 2007-2008 أمام فريق مانشستر يونايتد، وفي نسخة 2011-2012 أمام فريق تشيلسي. بينما كان تأهله الوحيد في نسخة 2008-2009 أمام تشيلسي، قبل أن يهزم مانشستر يونايتد في الدور النهائي في روما.

ولم يُهزم برشلونة في 31 مباراة على أرضه في دوري الأبطال (فاز في 28 مباراة وتعادل في 3 مباريات) ولم يدخل في مرماه إلا 15 هدفا في 31 مباراة.

وسجّل ليونيل ميسي 24 هدفا في 32 مباراة في دوري الأبطال ضد فِرق إنجليزية، بينما أخفق الأرجنتيني في التهديف في مباراتيه الأخيرتين أمام ليفربول.

ويعتبر ستيفن غيرارد هو صاحب أكبر عدد من الأهداف (21) لليفربول في دوري الأبطال وكأس الكؤوس الأوروبية، أكثر من مهاجمي الفريق الثلاثة الحاليين: محمد صلاح، وساديو ماني، وروبرتو فيرمينو (14 هدفا لكل منهم).