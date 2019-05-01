كأس الأمم الأفريقية: مصر تعيد النظر في أسعار تذاكر المباريات

مصدر الصورة Getty Images Image caption أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية تدخلها من أجل خفض أسعار تذاكر مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا التي تقام في مصر

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر أنها ستراجع أسعار تذاكر مباريات البطولة، والتي تُقام في مصر في الفترة من 21 يونيو/ حزيران إلى 19 يوليو/ تموز 2019.

وجاء إعلان اللجنة بعد حالة من الاستياء في أوساط مشجعي كرة القدم في مصر، وسخرية اللاعب محمد صلاح، نجم ليفربول ومنتخب مصر، من ارتفاع أسعار تذاكر مباريات البطولة.

وتتراوح أسعار التذاكر المعلنة حتى الآن من مئة جنيه مصري للدرجة الثالثة، وحتى 500 جنيه، للمباريات التي لا يكون منتخب مصر مشاركا فيها. ويبدأ سعر تذكرة المباراة التي يشارك فيها المنتخب المصري من 200جنيه، وترتفع قيمة التذكرة تدريجيا، حسب موقع مدرجات الجمهور، حتى تصل إلى 300 جنيه مصري لمدرجات الدرجة الثانية، و600 جنيه لمدرجات الدرجة الأولى، و 2,500 جنيه مصري للمقصورة الرئيسية، مما قد يؤثر سلبا على الحضور الجماهيري لمباريات المنتخب الوطني المصري.

وقال هاني أبو ريدة، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الأفريقية ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم: "مراجعة أسعار التذاكر التي نقوم بها في الوقت الحالي تستهدف بصفة أساسية أسعار تذاكر مباريات المنتخب الوطني المصري".

مصدر الصورة Inpho Image caption كانت مصر وصيفة بطولة كأس أمم أفريقيا في 2017 بعد أن احتلت المركز الثاني عقب هزيمتها من الكاميرون حاملة اللقب

ودفعت حالة الاستياء بين جمهور كرة القدم وزارة الشباب والرياضة المصرية إلى إصدار بيان أكدت فيه أن الوزير أشرف صبحي تواصل مع هاني أبو ريدة لمناقشة أسعار تذاكر كأس الأمم الأفريقية، التي أثارت جدلا بعد إظهار عدد كبير من مشجعي كرة القدم في مصر استياء من الأسعار المعلنة.

وأضاف البيان أن صبحي سوف "يعمل على تهيئة الجو المناسب لحضور الجماهير، وأنه سوف يتدخل لإزالة أية قرارات أو أزمات ستعيق هذا الهدف".

وتابع: "اتفق صبحي مع أبو ريدة على إعادة تقييم تلك الأسعار وتخفيضها بما يلائم إمكانيات جماهير الكرة المصرية، وبالشكل الذي يظهر صورة مصر الحضارية".

ولم تكن أسعار التذاكر هي السلبية الوحيدة التي تشوب الاستعدادات لتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية، إذ تأجل إطلاق الموقع الإلكتروني المخصص لبيع التذاكر لأكثر من مرة.

وقال مجدي عبد الغني، عضو اتحاد الكرة المصري، لبي بي سي: "النقطة التي قد تنطوي على خلاف هي أن الوقت ضيق لتصميم نظام لبيع التذاكر بكميات كبيرة للجماهير على نطاق واسع، وهو ما سينتج عنه نظام بيع أقل جودة مما كان عليه في كأس العالم في روسيا".

صلاح ينضم للجماهير

قال أمير عبد الحليم، رئيس تحرير موقع "في الجول" الرياضي، لبي بي سي: "أسعار التذاكر مبالغ فيها إلى حدٍ كبير، خاصة الدرجة الثالثة التي تخدم عادة الشباب ومحدودي الدخل".

وأضاف: "اعتدنا على دخول الجماهير من الشباب لحضور مباريات الأهلي والزمالك والفرق المصرية في البطولات الأفريقية في مدرجات الدرجة الثالثة، خاصة في غياب الجمهور عن مباريات البطولات المحلية".

لكنه عبد الحليم رجح أن الأثر السلبي لارتفاع أسعار التذاكر لن يمتد إلى مباريات مصر في البطولة، لكنه سوف يطال "مباريات البطولة التي لا تشارك فيها مصر، وسوف نرى المدرجات مزدحمة أثناء مباريات مصر، لكن بفئة مختلفة عن جمهور الدرجة الثالثة المعروفين الذين لا تتناسب الأسعار مع إمكاناتهم".

مصدر الصورة Getty Images Image caption سخر نجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح من أسعار تذاكر المباريات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر

أما نجم منتخب مصر الوطني وليفربول محمد صلاح، فقد علق على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على ارتفاع أسعار تذاكر البطولة، وقال: "أوعى تفكر تقعد مقصورة، كده هتدعي للمنتخب بجد"، وهو تعليق ساخر جاء ردا على تغريدة نشرها الممثل المصري المعروف محمود البزاوي كان ينتقد فيها ارتفاع تكلفة حضور المباراة الواحدة في ظل ارتفاع أسعار التذاكر.

وقال أحمد حسام، نجم فريق توتنهام الانجليزي ومنتخب مصر السابق، في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "مصدوم من أسعار تذاكر الدرجة الثالثة في كأس أمم أفريقيا، هل أصبحت كرة القدم للأغنياء فقط في مصر؟"

وأضاف: "كرة القدم هي لعبة الفقراء وستظل لعبة الفقراء، وبالفقراء أعني من يمارسونها ومن يتابعونها ويشجعونها."

وقال رامز مغاوري، أحد مشجعي كرة القدم المصريين، لبي بي سي: "أنا أذهب لمشاهدة مباريات النادي الأهلي في المدرجات، ولم أذهب لمشاهدة مباريات المنتخب من قبل، ومع هذا الارتفاع في أسعار التذاكر، أعتقد أنني لن أذهب لمشاهدة مباريات كأس أمم أفريقيا".

لكن هناك من يرى أن هناك مبررا لرفع أسعار التذاكر، من بينهم مشجع الكرة المصري حسين أبو علم الذي قال لبي بي سي: "أعتقد أن الأسعار تستهدف ألا يذهب لمشاهدة المباريات في الملاعب إلا من لديه القدرة المالية لسداد السعر المرتفع للتذكرة."

وأضاف: "وأرى أن صانعي هذا القرار يريدون ضمان وجود فئة معينة من الجمهور في الملاعب واستبعاد فئات أخرى لضمان عدم حدوث أعمال شغب أو إطلاق هتافات غير منضبطة".