متى سيلعب مانشستر سيتي وليفربول مباراة فاصلة للتتويج بلقب الدوري الانجليزي

مصدر الصورة Getty Images Image caption لم يحدث أن أجريت مباراة فاصلة لتحديد الفائزة بلقب الدوري الانجليزي، ولكن الحالة ممكنة.

يستمر التنافس بين مانشستر سيتي وليفربول على لقب الدوري الانجليزي إلى آخر مباراة.

ولكن ما الذي سيحدث إذا تساوى الفريقان في كل شيء بعد إجراء جميع مباريات الدوري؟

سيتطلب الأمر إجراء مباراة فاصلة بينهما لتحديد بطل الدوري. كانت هذه الحالة غير محتملة قبل فوز ليفربول بثلاثة أهداف لهدفين في نيوكاسل. فما الذي سيحدث الآن؟

ما الذي سيحدث عندما يتساوى الفريقان في عدد النقاط؟

إذا تساوى الفريقان في عدد النقاط، يتم الفصل بينهما بفارق الأهداف. وإذا كان الفارق بين الأهداف التي سجلها كل فريق وتلك التي سجلت عليه متساوية أيضا، فينظر إلى الفريق الذي سجل أكبر عدد من الأهداف.

وإذا تساوى الفريقان في كل هذا، فإنهما سيلعبان مباراة فاصلة بينهما تحدد بطل الدوري، أو الذي يهبط إلى المستوى الأدنى أو الذي يلعب المنافسات الأوروبية.

وتجري المباراة في ملعب محايد يحدده مجلس اتحاد الكرة الذي يحدد أيضا موعد إجرائها.

هذه هي الحالات التي تؤدي إلى مباراة فاصلة بين سيتي وليفربول:

مانشستر سيتي يفوز بهدف لصفر ثم ينهزم بأربعة أهداف مقابل صفر، وليفربول يتعادل بأربعة أهداف مقابل أربعة

مانشستر سيتي يفوز بهدفين لصفر ثم ينهزم بخمسة أهداف مقابل صفر، وليفربول يتعادل بخمسة أهداف مقابل خمسة

مانشستر سيتي يفوز بثلاثة أهداف ثم ينهزم بستة أهداف مقابل صفر، وليفربول يتعادل بستة أهداف مقابل ستة

وجميع النتائج على هذا المنوال تؤدي إلى مباراة فاصلة بين الفريقين.

هل حصل هذا من قبل في الدوري الانجليزي؟

Image caption اتحاد الكرة الانجليزي طبع طبع تذاكر المباراة الفاصلة المحتملة بين مانشستر سيتي ونيوكال عام 1996

الجواب هو: لا، ولكن الاتحاد وضع الاستعدادات لهذه الحالة في الموسم 1995 -1996 وحدد يومين لإجراء المباراة الفاصلة وطبع تذاكر المباراة المحتملة بين مانشستر يونايتد ونيوكاسل، ولكن في النهاية فاز يونايتد بلقب الدوري بفارق أربعة أهداف.

وحدث أيضا أن كانت المباراة الفاصلة محتملة لتحديد الفريق الذي يلعب المنافسات الأوروبية، ولكن يلجأ الاتحاد إليها في أي مرة.