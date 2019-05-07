هدف كومباني الرائع يعيد مانشستر سيتي لصدارة الدوري الإنجليزي

مصدر الصورة AFP Image caption كان هدف الفوز للسيتي هو الهدف الأول لقائد الفريق فنسنت كومباني

بات مانشستر سيتي على بعد خطوة واحدة فقط من الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه على ليستر سيتي بهدف رائع سجله قائد الفريق فنسنت كومباني.

واستمرت المباراة بلا أهداف، حتى قبل 20 دقيقة من نهايتها. وكان بطل الدوري الإنجليزي في حاجة إلى مصدر إلهام يساعده على اقتناص الفوز في مباراة مهمة كي يحتفظ باللقب مع اقتراب الموسم من نهايته.

وجاء هدف المباراة الوحيد، الذي يؤمن لمان سيتي الاحتفاظ باللقب حال فوزه بالمباراة الأخيرة، من مصدر غير متوقع بعد أن تقدم فنسنت كومباني إلى الأمام وسدد قذيفة قوية من على بعد 25 ياردة لتستقر الكرة في مرمى ليستر سيتي.

وبهذا، يعود مانشستر سيتي إلى صدارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة عن ليفربول. ولم تتبق سوى جولة أخيرة بالبطولة، حيث يواجه أشبال بيب غوارديولا برايتون، بينما يلتقي ليفربول بفريق وولفز.

ويمتلك مانشستر سيتي 95 نقطة مقابل 94 نقطة لملاحقه ليفربول.

وقال غوارديولا: "ثمة مباراة باقية، وستكون صعبة مثل مباراة اليوم، فسنلعب خارج ملعبنا، وقد رأينا برايتون يلعب مباراة جيدة في أرسنال".

وأضاف: "سيعمد برايتون إلى الدفاع، وسنعلب بأداء هجومي، ستكون مباراة صعبة، لكن آمل أن يؤهلنا أداؤنا كي نكون الأبطال".