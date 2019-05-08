مصدر الصورة PA Image caption صنع البرازيلي لوكاس مورا الفوز بثلاثية نظيفة

فاز توتنهام هوتسبير الإنجليزي على أياكس أمستردام الهولندي بثلاثة أهداف، سجلها البرازيلي لوكاس مورا، مقابل هدفين محققا عودة رائعة بعد هزيمته على ملعبة في مباراة الذهاب بهدف نظيف.

وتقدم أياكس بهدفين نظيفين في الشوط الأول حيث سجل ماتياس دي ليخت من ضربة رأس في الدقيقة الخامسة ثم عزز المغربي حكيم زياش هذا التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 35 لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

لكن الفريق اللندني انتفض في الشوط الثاني مسجلا 3 أهداف متتالية ليحقق الانتصار في المواجهة ويصعد للمباراة النهائية أمام ليفربول والتي من المقرر أن تجرى في الأول من الشهر المقبل على ملعب (واندا ميتروبوليتانيا) في العاصمة الإسبانية مدريد.

وعاد توتنهام في الشوط الثاني بأداء قوي مسجلا هدفيين متتاليين للوكاس مورا في الدقيقتين 55 و 59 لتصبح الأمور معلقة، حيث كان أياكس بحاجة للحفاظ على النتيجة كما هي للصعود بينما كان توتنهام بحاجة لتسجيل هدف ثالث للحصول على تذكرة النهائي.

بالفعل كان مورا عند التوقعات واقتنص كرة مشتركة مع مدافعي أياكس في الدقيقة 96 مسجلا الهدف الثالث وهدف الصعود لفريقه.

مصدر الصورة PA Image caption انتفض الفريق اللندني في الشوط الثاني مسجلا 3 أهداف متتالية ليحقق الانتصار

وكانت الليلة هي الثانية على التوالي التي يسعد فيها المشجعون الانجليز بعد فوز ليفربول برباعية نظيفة على برشلونة وصعوده للمباراة النهائية فيما سمي بعودة تاريخية بعد الخسارة ذهابا بثلاثة أهداف نظيفة.

وبذلك يكون توتنهام قد وصل لأبعد مدى في تاريخه في دوري أبطال أوروبا تحت قيادة المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينيو.

وهذه هي المرة الثانية التي يلتقي فيها فريقان انجليزيان في نهائي دوري أبطال أوروبا بعد نهائي موسم 2008 بين مانشستر يونايتيد وتشيلسي والذي فاز به مانشستر يونايتيد كما أنها المرة السابعة التي يلتقي فيها فريقان من البلد نفسه في نهائي البطولة.