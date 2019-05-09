حقائق حول النهائي الإنجليزي لدوري أبطال أوروبا

مصدر الصورة Getty Images Image caption توتنهام يحتفل بفوزه على أياكس في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا (أعلى الصورة)، وليفربول يحتفل بالفوز على برشلونة.

ينتظر عشاق كرة القدم مباراة مهمة ونادرة، يوم السبت الأول من يونيو/ حزيران المقبل، وهي نهائي بطولة دوري أبطال أوربا "شامبيونز ليغ".

لكن أيا كان الفريق الفائز في تلك المباراة، وأيا كانت النتيجة سيسعد الجمهوري الإنجليزي، وذلك لأن طرفي المباراة هما فريقا ليفربول وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيان.

تأهل مفاجئ

تأهل الفريقان بشكل مفاجئ للمباراة النهائية، حيث فاز ليفربول على برشلونة الإسباني، بأربعة أهداف نظيفة في ملعبه أنفليد الثلاثاء الماضي، وذلك بعد هزيمته بثلاثية نظيفه في مباراة الذهاب.

وغاب لاعب ليفربول، المصري محمد صلاح، عن مباراة برشلونة بسبب إصابته، لكن يتوقع أن يكون جاهزا لخوض لقاء النهائي أمام توتنهام.

ولم يظهر الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، في أنفيلد بالحيوية نفسها التي أظهرها في مباراة الذهاب.

كما تأهل توتنهام هوتسبير بعد فوزه على أياكس أمستردام الهولندي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، محققا عودة رائعة بعد هزيمته على ملعبه في مباراة الذهاب، بهدف نظيف.

ويعتبر هذا النهائي هو الأول بين فريقين إنجليزيين منذ عام 2008، عندما انتزع مانشستر يونايتد اللقب من منافسه تشيلسي، في المباراة التي أقيمت في العاصمة الروسية موسكو، كما أنها المرة السابعة التي يلتقي فيها فريقان من البلد نفسه في نهائي البطولة.

مصدر الصورة PA Image caption صنع البرازيلي لوكاس مورا فوز توتنهام بثلاثية نظيفة

وتقام المباراة على ملعب "واندا متروبوليتانو"، الخاص بنادي اتلتيكو مدريد الأسباني.

تاريخ مشرف

وفاز ليفربول باللقب الأوروبي خمس مرات، كان آخرها عام 2005، بينما تعد تلك هي المرة الأولى التي يتأهل فيها توتنهام لنهائي البطولة.

وهذه هي ثاني مرة على التوالي يصعد فيها ليفربول للمباراة النهائية، حيث خسر في النسخة الماضية أمام ريال مدريد، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة أقيمت في العاصمة الأوكرانية كييف، بينما وصل للمباراة النهائية 9 مرات.

وبالإضافة إلى ليفربول فازت 4 أندية إنجليزية أخرى باللقب وهي:

مانشستر يونايتد 3 مرات.

نوتنغهام فورست مرتان.

كل من تشليسي وأستون فيلا فاز باللقب مرة واحدة.

وريال مدريد هو الفريق المتربع على عرش البطولة، حيث حصد اللقب 13 مرة، يليه فريق ميلان الإيطالي بـ 7 مرات، ثم ليفربول بـ 5 مرات، ويتشارك معه في هذا الترتيب مع كل من برشلونة وبايرن ميونخ الألماني، ثم أياكس أمستردام الهولندي بواقع 4 مرات.

يذكر أن فريق ليفربول أحرز لقب الدوري الإنجليزي 18 مرة، لكن تتويجه الأخير كان في 1990، قبل انطلاق الدوري الممتاز بشكله الجديد.

بينما فاز توتنهام بلقب الدوري الإنجليزي مرتين فقط، لكن لديه حصيلة كبيرة من البطولات المحلية الأخرى.