مصدر الصورة Reuters Image caption أحرز اللاعب إيدن هازارد هدف الفوز لتشيلسي في الركلة الأخيرة

هيمنت الفرق الإنجليزية على البطولات الأوروبية بعد تأهل تشيلسي وأرسنال لنهائي الدوري الأوروبي ملتحقين بليفربول وتوتنهام اللذين ترشحا لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وستكون تلك المرة الأولى التي ستلعب فيها أربع فرق إنجليزية في المباريتين النهائيتين لأهم بطولتين أوروبيتين.

وقد تأهل ناديا تشيلسي وأرسنال لنهائي الدوري الأوروبي بعد فوزهما على ناديي أينتراخت فرانكفورت الألماني وفالنسيا الإسباني.

وسيلتقي الفريقان الإنجليزيان في المباراة النهائية في 29 من الشهر الجاري في العاصمة الأذربيجانية باكو، يعقبهما بعد أيام لقاء ليفربول بتوتنهام هوتسبر في نهائي دوري أبطال أوروبا في العاصمة الإسبانية مدريد.

ركلات ترجيحية

وقد تغلب تشيلسي على أينتراخت فرانكفورت الخميس بركلات الترجيح 4-3 بعد أن أحرز اللاعب إيدن هازارد هدف الفوز في الركلة الأخيرة.

وكانت المباراة انتهت بالتعادل بين الفريقين بهدف واحد لكل واحد منهما.

مصدر الصورة Getty Images Image caption تمكن حارس مرمى تشيلسي أريزابالاجا من إنقاذ مرماه من ركلتي ترجيح

وقد افتتح تشيلسي التهديف بتمريرة من اللاعب هازارد إلى اللاعب روبن لوفتوس تشيك الذي أودعها في مرمى الفريق الألماني في الدقيقة 28 من المباراة.

وظل تشيلسي مسيطرا على الملعب في الشوط الأول من المباراة، بيد أن أينتراخت تمكن من إدراك التعادل في الدقيقة الرابعة من الشوط الثاني بعد أن تبادل لوكا يوفيتش تمرير الكرة مع ميات جاتشينوفيتش قبل أن يودعها في مرمى كيبا أريزابالاجا.

وواصل الفريق الألماني الضغط على تشيلسي، الفائز بلقب البطولة في عام 2013، محاولا تحقيق هدف حاسم في المباراة ولكن من دون جدوى.

وظل التعادل قائما بين الفريقين في نصف الساعة الإضافي ما قاد إلى اللجوء إلى الركلات الترجيحية.

وقد تمكن حارس مرمى تشيلسي أريزابالاجا من إنقاذ مرماه من ركلتي ترجيح من اللاعبين مارتن هينترغر وغونزالو باسينسيا، وبالمقابل أهدر قائد فريق تشيلسي سيزار أزبيليكويتا ركلة ترجيح واحدة.

وكان الفريقان قد تعادلا في مباراة الذهاب في فرانكفورت بهدف لكل واحد منهما.

أرسنال وفالنسيا

وفي مباراة الإياب بين نادي أرسنال وفالنسيا الإسباني على ملعب مستايا الخميس، قاد المهاجم بيار إيميريك أوباميانغ فريقه إلى المباراة النهائية للبطولة بثلاثية نظيفة أنهت آمال النادي الإسباني لتنتهي المبارة بتفوق الأرسنال بأربعة أهداف مقابل ثلاثة لفالنسيا.

مصدر الصورة Getty Images Image caption سجل أوباميانغ ثلاثية نظيفة أنهت آمال النادي الإسباني

وقد افتتح لاعب فالنسيا كيفن غاميرو تسجيل الأهداف عندما هز شباك تشيلسي في الدقيقة 11 من المباراة من تمريرة عرضية إثر هجمة مرتدة سريعة بدأت بتحويلة من حارس مرمى فريقه نيتو.

بيد أن أوباميانغ حقق هدف التعادل في الدقيقة 17 من المباراة بطريقة مماثلة، بعد أن أرسل حارس مرمى أرسنال بيتر تشيك كرة أمامية طويلة تمكن اللاعب الكسندر لاكازيت من تحويلها بضربة رأسيه إلى أوباميانغ الذي أودعها في مرمى نيتو.

وتمكن لاكازيت من تحقيق هدف ثان لأرسنال في الدقيقة 50 من المباراة، بيد أن غاميرو عاد ليسجل هدفا ثانيا في الدقيقة 50 مدركا التعادل لفالنسيا.

وقد حسم أوباميانغ نتيجة المباراة بهدفين نظيفين آخرين في الدقيقة 69 والدقيقة 88 من المباراة.

مصدر الصورة Getty Images Image caption وقف أوبامياغ ولاكازيت وراء 48 هدفا من أهداف أرسنال الـ 102 في هذا الموسم

وهذه هي المرة الأولى التي يصل فيها نادي الأرسنال لنهائي إحدى المسابقات الأوروبية منذ خسارته أمام برشلونة 2-1 في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2006.

وكان ارسنال فاز أيضا على فالنسيا في مباراة الذهاب على ملعبه الأسبوع الماضي بثلاثة أهدف مقابل هدف واحد.