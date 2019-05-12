مصدر الصورة Getty Images Image caption جائزة "الحذاء الذهبي" فاز بها صلاح وماني وأوباميانغ

سجل نجم ليفربول ساديو ماني ومهاجم الأرسنال بيير-إيميريك أوباميانغ أهدافا في اليوم الأخير من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ليشاركا محمد صلاح في جائزة "الحذاء الذهبي".

واستطاع أوباميانغ تسجيل هدفين لصالح أرسنال في شباك بيرنلي ليتساوى مع صلاح وزميله، ماني، الذي سجل أيضا هدفين في شباك وولفرهامبتون.

وبذلك بلغ رصيد كل لاعب من الأهداف خلال البطولة 22 هدفا.

وكان النجم المصري صلاح، 26 عاما، قد توج بجائزة "الحذاء الذهبي" العام الماضي برصيد 32 هدفا، وهو رقم قياسي بالنسبة لعدد الأهداف التي سجلها لاعب خلال 38 مباراة بالبطولة.

وأصبح صلاح سادس لاعب يفوز بجائزة "الحذاء الذهبي" في موسمين متتالين.

وكان نجم توتنهام هاري كين، آخر لاعب يحتفظ بجائزة الحذاء الذهبي لموسمين 2015-2016 و 2016-2017. وأنهى الموسم الحالي بـ17 هدفا رغم إصابته.