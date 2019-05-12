مصدر الصورة Getty Images Image caption رياض محرز سجل الهدف الثالث لفريقه

احتفظ فريق مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه برايتون 4-1.

ورفع الفوز رصيد سيتي من النقاط إلى 98، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول الذي فاز أيضا في آخر مبارياته بالموسم على ضيفه ولفرهامبتون بهدفين مقابل صفر.

وتقدم برايتون بهدف سجله جلين موراي في الدقيقة 27، لكن نجم مانشستر سيتي سيرغيو أغويرو رد بهدف خلال دقيقة واحدة.

واستمر أشبال بيب غوارديولا في الضغط على برايتون، ليسجل ايمريك لابورت الهدف الثاني في الدقيقة الـ38، ورياض محرز في الدقيقة 63، وإيلكاي غوندوغان في الدقيقة 72.

وفي مباراة ليفربول وولفرهامبتون، سجل ساديو ماني هدفين لأصحاب الأرض في الدقيقة 17 والدقيقة 81.

وبذلك تساوى مع نجم الفريق محمد صلاح في عدد الأهداف خلال البطولة، إذ سجل كلا منهم 22 هدفا.