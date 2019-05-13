مصدر الصورة Reuters Image caption غوارديولا يريى أن التنافس على لقب الدوري الموسم المقبل سيكون أكثر صعوبة

وصف مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، الاحتفاظ بالدوري الانجليزي هذا الموسم بأنه أصعب إنجاز حققه في مسيرته الرياضية كلها.

وقد فاز سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد أمام في برايتون بعدما كان متأخرا بهدف واحد، فحسم لقب الدوري بفارق نقطة واحدة عن ملاحقه ليفربول، الذي فاز على ولفرهامبتون بهدفين لصفر.

وهذه هي المرة الثامنة التي يفوز فيها فريق غوارديولا بالدوري من آخر 10 مواسم له كمدرب.

وقال عن تتويج فريقه سيتي: "كان علينا الفوز في 14 مباراة متتالية لضمان اللقب. هذا أصعب تتويج في حياتي".

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وجاء ليفربول إلى ملعب الاتحاد في يناير/ كانون الثاني متقدما بسبع نقاط، ولكنه هزم بهدفين لهدف واحد. وكانت تلك هزيمته الوحيدة في الدوري الانجليزي هذا الموسم.

وجمع ليفربول 97 نقطة، وهي ثالث أكبر حصيلة في تاريخ الكرة الانجليزية، وراء سيتي الذي جمع 98 نقطة هذا الموسم و100 نقطة الموسم الماضي.

وشكر غوارديولا فريق ليفربول على "الأداء المتميز" وقال إن التنافس مع هذا الفريق هو الذي دفعنا إلى تحقيق هذا الانجاز الرائع 198 مقطة في موسمين".

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وفاز غوارديولا بالدوري الإسباني ثلاث مرات متتالية مدربا مع فريق برشلونة، كما فاز بالدوري الألماني ثلاث مرات متتالية مع بايرن ميونيخ.

ويتوقع المدرب الإسباني، البالغ مع العمر 48 عاما، أن يكون الموسم المقبل أكثر صعوبة، إذ يسعى فريقه للاحتفاظ باللقب للمرة الثالثة على التوالي.

ويعد سيتي الفريق الوحيد الذي فاز بالدوري الانجليزي ثلاث مرات متتالية. وفعل ذلك مرتين في 1998-1999-2000، و2006-2007-2008.

وقال غوارديولا: "إن الأمر سيكون أصعب ولكننا سنكون أقوى".