مصدر الصورة EPA Image caption فريق مانشستر سيتي هو أول فريق للرجال يفوز بالبطولات الثلاث المحلية الدوري والرابطة والاتحاد في موسم واحد.

سحق فريق مانشستر سيتي منافسه فريق واتفورد في نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بستة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت في ستاد ويمبلي.

وأحرز الأهداف دافيد دي سيلفا في الدقيقة 26 ورحيم ستيرلينج الذي أحرز هاتريك في الدقائق 37 و81 و87 وكيفن دي بروين في الدقيقة 61 وجبارائيل جيسوس في الدقيقة 68.

وبذلك يكون فريق مانشستر سيتي هو أول فريق للرجال يفوز بالبطولات الثلاث المحلية الدوري والرابطة والاتحاد في موسم واحد.

وكان فريق مانشستر يونايتد، بقيادة المدرب السابق أليكس فيرغسون، قد فاز بقلب الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي في عام 1999.

وفاز فريق ليفربول، بقيادة المدرب جيرارد هولير، ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزية، والدوري الأوروبي في عام 2001.

مصدر الصورة Getty Images Image caption رحيم ستيرلينج

لكن لم يسبق أن فاز أي فريق للرجال بأبرز ثلاث بطولات محلية في إنجلترا في موسم واحد. وقد حقق فريق أرسنال للسيدات هذا الإنجاز في الماضي.

وانتزع سيتي بطولة الدوري الإنجليزي الأسبوع الماضي، متقدما بفارق نقطة واحدة عن ليفربول الوصيف. كما تغلب على تشيلسي بركلات الترجيح في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية في فبراير الماضي.

ويرجع آخر ألقاب سيتي من كأس الاتحاد الإنجليزي إلى عام 2011، حين فاز على فريق ستوك سيتي في ملعب ويمبلي.

ومنذ ذلك الحين، فاز فريق سيتي ببطولة كأس الرابطة أربع مرات.

وكان تشيلسي آخر فريق يفوز بالدوري الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي في نفس الموسم، وهو ما حدث في عام 2010.