مصدر الصورة Getty Images Image caption يودع غوارديولا معطفه قريبا

يعتزم نادي مانشستر سيتي طرح معطف المدرب، بيب غوارديولا، المميز للبيع في مزاد، وذلك بهدف جمع أموال لمؤسسة خيرية تابعة للنادي.

وطوال الموسم المنصرم، ظل غوارديولا حريصا على ارتداء المعطف الصوفي، رمادي اللون.

وكشف المدرب الإسباني عن قرار بيع معطفه في المزاد أثناء مقابلة مع بي بي سي، عقب الفوز الكبير لفريقه على واتفورد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بستة أهداف مقابل لا شيء.

وقال غوارديولا "أعتقد أنه (المعطف) سوف يُخصص للأعمال الخيرية. وها قد أتى موسم الصيف، وبالتالي لم أعد بحاجة إليه".

وتشير تقارير إلى أن المعطف من متجر زوجة غوارديولا في مدينة برشلونة في إسبانيا. وخلال الأشهر القليلة الماضية، قلما شوهد المدرب المخضرم بدون هذا المعطف.