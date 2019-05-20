نهضة بركان المغربي يفوز على الزمالك في ذهاب نهائي كأس الاتحاد الأفريقي

مصدر الصورة Getty Images Image caption اعتمد مدرب الزمالك، كريستيان جروس، على الأسلوب الدفاعي.

حقق فريق نهضة بركان المغربي فوزا ثمينا على نادي الزمالك المصري في مباراة الذهاب لنهائي بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وأحرز هدف الفوز المهاجم كودجو فو-دوه لابا، في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، لتنتهي المباراة بفوز الفريق المغربي بهدف دون مقابل.

ويعد لابا هداف البطولة حتى الآن، برصيد 8 أهداف.

وركض المهاجم طويل القامة، الذي كان مراقبا جيدا بشكل عام من قبل دفاع الزمالك، بعيدا عن الدفاع واندفع نحو المرمى.

ومع وجود مدافعين في مطاردة ساخنة، مرر لابا الكرة إلى زميله حمدي العشير، الذي أعادها إليه مرة أخرى، ليسددها في سقف المرمى.

وسبب الهدف ارتياحا كبيرا، للفريق المغربي الذي سيطر على المباراة وفشل في تسجيل أهداف بعد فرصتين ارتدتا من القائم في الشوط الأول للمباراة.

وأهدر الزمالك الوقت في كثير من الأحيان، وبدا أكثر عزما على عدم الخسارة، منه على الفوز، بينما يسعى للحصول على بطولة أفريقية، ستكون الأولى له منذ عام 2003.

واضطر الفريق المصري على لعب المباراة بحارس المرمى الثالث، عمر صلاح، بسبب إيقاف الحارس الأساسي محمود عبد الرحيم (جنش)، وإصابة الحارس الثاني عماد السيد، في مباراة بالدوري المصري الأسبوع الماضي.

وسجل الزمالك ثلاثة حراس للمرمى في البطولة الكونفدرالية، فقد سجل المهاجم عمر السعيد ليلعب حارسا للمرمى، في حال حدوث أي طارئ للحارس عمر صلاح.

ومن المتوقع أن يكون محمود عبد الرحيم (جنش) جاهزا لمباراة الإياب، التي تقام في مصر الأحد القادم، لإعلان الفائز بلقب البطولة وجائزة مالية قيمتها 1.25 مليون دولار.

وشهدت مباراة الذهاب أول ظهور لتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، في كأس الكونفيدرالية، واستعمله الحكم الزامبي مرة واحدة، لرفض دعوى احتساب ضربة جزاء لصالح فريق بركان.

ورغم الهزيمة في مباراة الذهاب ما يزال الزمالك المصري المرشح الأوفر حظا للفوز بالبطولة، بالنظر إلى أنه خاض 12 مباراة نهائية ببطولات افريقيا، فاز بتسعة منها، بينما يظهر نهضة بركان لأول مرة في نهائي بطولة افريقية.

وسجل الفريق المغربي 21 هدفا، في 7 مباريات على أرضه، في طريقه إلى المباراة النهائية، بينما حافظ الزمالك على شباكه نظيفه، في خمس مباريات من أصل سبع مباريات لعبها خارج أرضه.