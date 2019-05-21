وفاة بطل الفورمولا 1 النمساوي نِكي لاودا عن 70 عاما

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توفي في وقت متأخر من يوم الإثنين المتسابق النمساوي، وبطل الفورمولا 1، نِكي لاودا عن 70 عاما.

3 بطولات عالمية في 1975 و1977 و1984

177 مشاركة في سباقات فورومولا 1 من 1973 الى 1978، ثم من 1982 الى 1984

فاز بـ 25 سباقا

وصل إلى المواقع الثلاثة الأولى 54 مرة

في عام 1976، أدى له كاهن صلاة المشرفين على الموت بعد أن أصيب اصابات بالغة في سباق ألمانيا للجائزة الكبرى

بعد أسابيع ستة من ذلك الحادث، عاد للمنافسة، وحاز على الموقع الرابع في سباق إيطاليا

وكان لاودا فاز ببطولة العالم لسيارات الفورمولا 1 ثلاث مرات، اثنان منها مع فريق فيراري الايطالي في عامي 1975 و1977.

وفي عام 1984، فاز ببطولة العالم مع فريق مكلارين.

وقالت فيراري الثلاثاء إنها "أصيبت بحزن كبير" لوفاة لاودا الذي حقق بطولتين لصالح الفريق.

وجاء في تصريح أدلت به فيراري في موقعها الألكتروني، "كلنا في فيراري نشعر بحزن كبير لسماعنا نبأ وفاة صديقنا العزيز نِكي لاودا".

وجاء في التصريح الذي نشرته فيراري في موقعها في تويتر، "فاز لاودا ببطولتين عاميتين مع فريقنا، وستبقى ذكراه دائما في قلوبنا وقلوب متابعينا. تعازينا القلبية لأسرته واصدقائه".

وكان لاودا مثّل فيراري في أربعة مواسم من 1974 إلى 1977، وفاز ببطولة العالم في عامي 1975 و1977.

وفي عام 1976، واثناء قيادته لسيارة فيراري في سباق ألمانيا للجائزة الكبرى، تعرض لحادث مروع أصيب فيه بحروق خطيرة.

ولكنه عاد بعد تلك الإصابة ليفوز بلقبين، ثم ليصبح رجل أعمال ناجحا إذ أسس شركة طيران حملت اسمه.

من جانبه، قال رئيس فريق مرسيدس للفورمولا 1، توتو وولف، إن لاودا "لا يعوّض".

مصدر الصورة PA Image caption نِكي لاودا في أيام مجده

يذكر أن لاودا، الذي خضع لعملية زرع رئة قبل شهور ثمانية، كان يعمل مديرا غير تنفيذي لفريق مرسيدس منذ عام 2012، وكان عاملا أساسيا في اقناع بطل العالم لويس هاميلتون في الانتقال للفريق في عام 2013.

وفاز هاميلتون بأربع بطولات عالمية منذ انضمامه إلى فريق مرسيدس، كما فاز الفريق بخمس بطولات للمنتجين.

وقال وولف في تصريح، "لقد فقد فريق مرسيدس مصدر الهام. فقد كان نِكي في السنوات الست والنصف الأخيرة صادقا إلى أقصى الحدود ومخلصا أشد الإخلاص. لقد كان من الشرف أنه نعده ضمن فريقنا."