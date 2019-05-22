مصدر الصورة AFP Image caption أداء المنتخب الإيراني في نهائيات كأس العالم 2018 كان مشجعا

يلتقي نادي النصر السعودي مع نادي ذوب آهن الإيراني في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وقالت دائرة الشؤون الدولية في الاتحاد الإيراني لكرة القدم، إنها ختارت العاصمة القطرية الدوحة ليتم فيها اللقاء.

وأوضحت الدائرة في بيان الأربعاء، أن المباراة ستقام الأربعاء المقبل، بعد أن قدمت يوما واحدا عن موعدها لتوافق ذلك مع ليلة القدر.

وقد نقل الاتحاد الآسيوي مباريات الأندية السعودية أمام نظيرتها الإيرانية إلى ملاعب محايدة قبل ثلاثة مواسم.

وكان نادي النصر السعودي قد اختار دبي لملاقاة ذوب آهن في مباراتهما الأولى، واختارت إدارة الفريق الإيراني اللعب في مدينة كربلاء، قبل أن تلغي هذا القرار بعد ذلك اعتراضاً منها على أحداث صاحبت مواجهة ذوب آهن في كربلاء أمام الزوراء العراقي.

ملامح بطولة 2019

ويشارك في البطولة الحالية للمرة الأولى في تاريخها 24 منتخبا، بدلا من 16 منتخبا، وقد قُسمت المنتخبات المشاركة على ست مجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى: الإمارات - تايلاند - الهند - البحرين

المجموعة الثانية: أستراليا - سوريا - فلسطين -الأردن

المجموعة الثالثة: كوريا الجنوبية - الصين - قيرغيزستان- الفلبين

المجموعة الرابعة: إيران - العراق- فيتنام- اليمن

المجموعة الخامسة: السعودية - قطر- لبنان- كوريا الشمالية

المجموعة السادسة: اليابان - أوزباكستان - عمان - تركمانستان.

مصدر الصورة Reuters Image caption المنتخب السعودي يسعى للعودة إلى دائرة الكبار في آسيا

ويتأهل المتصدر والوصيف من المجموعات الست إلى دور الـ16، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحل في المركز الثالث، ومن المقرر أن يشارك المنتخب الفائز باللقب في كأس العالم للقارات عام 2021.

وتشهد بطولة كأس الأمم الآسيوية هذه المرة استخدام "تقنية الفيديو" بداية من دور الثمانية، بالإضافة إلى اعتماد التبديل الرابع خلال الأشواط الإضافية، سواء استنفد المنتخب تبديلاته المتاحة أو لم يستنفدها.

ويزاحم المنتخب الياباني على الرقم القياسي لألقاب البطولة كل من المنتخب السعودي، الذي فاز باللقب ثلاث مرات في أعوام 1984 و1988 و1996، وكذلك المنتخب الإيراني، الذي فاز باللقب ثلاث مرات متتالية أعوام 1968 و1972 و1976.

وكانت الانطلاقة الأولى لهذه البطولة في عام 1956 بمشاركة أربعة منتخبات، وهي هونغ كونغ البلد المضيف، إلى جانب إسرائيل، وفيتنام الجنوبية، وكوريا الجنوبية، التي فازت بالبطولة الأولى.