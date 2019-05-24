مصدر الصورة Getty Images Image caption محمد صلاح وساديو ماني القوة الضاربة في هجوم ليفربول

حقق فريق ليفربول إيرادات بقيمة 152 مليون من الدوري الإنجليزي هذا الموسم بزيادة 1.44 مليون دولار عما حصل عليه بطل الدوري مانشستر سيتي، لظهوره في أغلب مباريات البث المباشر على القنوات التلفزيونية البريطانية.

فقد ظهر ليفربول، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني برصيد 97 نقطة، على سكاي الرياضية وبي تي الرياضية 29 مرة، متقدما بثلاث مباريات على مانشستر سيتي.

وحصل سيتي على مبلغ 38.4 مليون دولار لأنه فاز ببطولة الدوري، متقدما على ليفربول بقيمة مليوني دولار.

وحصل هدرسفيلد على مبلغ 96.6 مليون دولار، بعدما أنهى الموسم في ذيل الترتيب.

واقتسمت فرق الدوري كلها مبلغا قيمته 34.4 مليون دولار، وحصل كل فريق على 43.2 مليون دولار عن حقوق البث التلفزيوني، و5 ملايين دولار إضافية من الإيرادات التجارية.