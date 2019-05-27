الزمالك المصري يتوج بلقب الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربي

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تمكن نادي الزمالك المصري من تدوين اسمه في قائمة الأندية الفائزة بلقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم بعد فوزه على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

انتهت مباراة العودة بين الفريقين في ملعب برج العرب بالإسكندرية شمال مصر بهدف نظيف لنادي الزمالك سجله المدافع محمود علاء من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد استخدام تقنية (الفار).

وبنهاية المباراة التجأ الحكم لركلات الترجيح لتحديد الفريق الفائز بالبطولة وافتتح المغربي خالد بوطيب التسجيل لنادي الزمالك بينما أضاع حمدي العشير لاعب نهضة بركان الركلة الأولى لفريقه.

سجل للزمالك محمود علاء وعبدالله جمعة ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو بينما سجل لنهضة بركان اسماعيل المقدم ولابا كودجو وإيسوفو دايو.

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وتعد هذه البطولة هي الأولى بالمسمى الحالي لها في سجل نادي الزمالك الذي لم يصعد منصات التتويج الأفريقية منذ 16 عاما.

وبهذا الفوز، يحقق الزمالك اللقب الثاني عشر أفريقيا في تاريخه.

ويملك الزمالك مجموعة من الألقاب الأفريقية والأفروآسيوية في دولاب بطولاته ما يجعله واحدا من أعرق الأندية في القارة السمراء حيث فاز بدوري أبطال أفريقيا 5 مرات آخرها عام 2002 وبكأس الكؤوس الأفريقية، المسمى القديم لبطولة الكونفدرالية مرة واحدة عام 2000.

وحصل الزمالك على بطولة السوبر الأفريقي 3 مرات والبطولة الأفروآسيوية مرتين.

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وكان المدير الفني للزمالك كريستيان غروس قد قال قبل المباراة "أضعنا العديد من الفرص التي سنحت لنا في لقاء الذهاب" مشيرا إلى أنه يرغب بشدة في إنهاء الخصام بين الفريق ومنصات التتويج الأفريقية منذ 16 عاما.

وكان الزمالك قد خسر نهائي دوري الأبطال الأفريقي عام 2016 أمام صانداونز الجنوب أفريقي.

وينتظر أن ينافس الزمالك الفائز ببطولة دوري رابطة الأبطال على لقب السوبر الأفريقي.

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