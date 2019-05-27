مصدر الصورة Getty Images Image caption لاعب ليدز يوناتيد لوك أيلينغ يسدد كرة في مبارة النادي مع داربي كونتي

تجري مجموعة استثمارية قطرية، تمتلك نادي باريس سان-جيرمان الفرنسي، محادثات لشراء أسهم في نادي ليدز يونياتيد الإنجليزي، بحسب ما أورده تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز.

وقالت الصحيفة إن "أناسا على علم بالمفاوضات" كشفوا لها أن مجموعة (قطر للاستثمارات الرياضية)، التي أسسها أمير البلاد، تميم بن حمد آل ثاني، تجري منذ عدة أشهر محادثات مع أندريا رادريزاني، المالك الإيطالي لنادي الدرجة الثانية، لشرائه.

وقالت فاينانشال تايمز إن "المجموعة القطرية تريد دخول مجال كرة القدم الإنجليزية، ووقع اختيارها على ليدز".

وأضافت أن قطر تتطلع إلى ذلك منذ عامين.

وهناك مفاوضات جارية حاليا بين نادي ليدز يوناتيد، الذي يحتفل هذا العام بمرور 100 عام على تأسيسه، وستة مستثمرين آخرين، على الأقل، من بينهم المجموعة القطرية.

مصدر الصورة Getty Images Image caption ليدز يوناتيد يحتفلهذا العام بمرور 100 عام على تأسيسه

وأظهرت قطر، الدولة الخليجية الغنية بالغاز، اهتماما كبيرا بكرة القدم، وفازت باستضافة مباريات كأس العالم في عام 2022.

كما أنها استثمرت بشدة في نادي باريس سان-جيرمان، وتعاقدت مع عدد من نجوم الكرة المرموقين، من بينهم، نيمار، أغلى لاعب في العالم، وتحاول أن تجعل أبطال الدوري الفرنسي ملوك أوروبا.

مصدر الصورة Getty Images Image caption تمتلك قطر للاستثمارات الرياضية نادي باريس سان جيرمان الذي يلعب فيه نيمار

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن المحادثات كانت علقت انتظارا لارتقاء النادي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، تحت قيادة المدرب مارسيلو بيلسا.

ولكنها استؤنفت مرة أخرى عقب خروج ليدز خاسرا هذا الشهر على أمام نادي داربي كونتي.