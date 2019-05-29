نهائي الدوري الأوروبي: لماذا بدا مدرب تشيلسي محبطا قبل مواجهة أرسنال؟
قبل ساعات من انطلاق مباراة نهائي الدوري الأوروبي بين تشيلسي وأرسنال، بدا الإحباط واضحا على مدرب الفريق الأزرق، ماوريتسيو ساري.
فقد ترك المدرب الإيطالي لاعبيه أثناء تدريبهم أمس الثلاثاء، راميا قبعته ثم راكلا إياها بملعب باكو الأولمبي في أذربيجان.
وكانت مشادة كلامية نشبت بعد التحام بين المهاجم غونزالو هيغواين والمدافع ديفيد لويز أثناء الاستعدادات الأخيرة للمواجهة مع أرسنال.
وينفي تشيلسي أن يكون رد فعل ساري له علاقة بأي من لاعبيه.
وعزا النادي غضب المدرب الإيطالي إلى عدم تمكنه من تدريب لاعبيه على تنفيذ الضربات الثابتة أثناء التدريب الذي ظل مفتوحا للإعلام.
وثمة تكهنات حول مستقبل ساري بعد موسمه الأول مع تشيلسي، وكان المدرب الإيطالي قال إنه سيتحدث مع النادي بعد مباراة النهائي.