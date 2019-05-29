مصدر الصورة Rob Foldy/Getty Image caption فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية رفع من قيمته المالية

تفوق ريال مدريد الإسباني، من حيث القيمة المالية، على مانشستر يونايتد الإنجليزي، ليصبح الفريق الأغلى في أوروبا، بقيمة 3،22 مليارات يورو، حسب مؤسسة كي بي أم جي.

واعتمد تقرير كي بي أم جي، التي تعد من أكبر شركات الخدمات المهنية والاستشارية في العالم، في تحديد القيمة المالية لكل فريق على أرقام الموسمين 2016-2017 و2017-2018. وشملت الدراسة الفوائد التي جناها الفريق، وحقوق البث التلفزيوني التي حصل عليها، والشعبية التي يتمتع بها، وقدراته الرياضية، فضلا عن قيمة الملعب المالية.

ويحتل فريقا ليفربول وتوتنهام، اللذان يلعبان نهائي دوري أبطال أوروبا، المركزين السابع والتاسع على التوالي في الترتيب. أما تشيلسي وأرسنال، اللذان يلعبان نهائي دوري الرابطة الأوروبية، فيحتلان المركزين السادس والثامن على التوالي.

وجاء فريق مانشستر سيتي في المركز الخامس، بمعنى أن 6 فرق انجليزية توجد ضمن العشر فرق الأغلى في أوروبا.

وكان ريال مدريد فاز بدوري أبطال أوروبا مرتين في الفترة التي شملتها الدراسة، وهو ما منحه دعما بنحو 10 في المئة.

الفرق الاسكتلندية

مصدر الصورة Reuters Image caption سيلتيك أول فريق استكتلندي يحتل المركز 32 أوروبيا

ويحتل فريق سيلتيك غلاسكو، الفائز بثلاثية في الكرة الاسكتلندية، المركز 32، ليصبح أول فريق اسكتلندي يصل إلى هذا المركز أوروبيا.

وقالت أندريا سارتوري، مديرة الرياضة في كي بي أم جي، والمشرفة على الدراسة، إن القيمة المالية الإجمالية لصناعة كرة القدم سجلت ارتفاعا بنسبة 9 في المئة خلال العام الماضي.

وأضافت أن تكلفة العاملين في الصناعة مقابل الإيرادات، سجلت أيضا ارتفاعا بأربع نقاط لتصل إلى 63 في المئة.

أغلى 10 فرق في أوروبا من حيث القيمة المالية

ريال مدريد: 3،224 مليارات يورو

مانشستر يونايتد: 3،207 مليارات يورو

بايرن ميونيخ: 2،696 مليار يورو

برشلونة: 2،676 مليار يورو

مانشستر سيتي: 2،460 مليار يورو

تشيلسي: 2،227 مليار يورو

ليفربول: 2،095 مليار يورو

أرسنال: 2،008 مليار يورو

توتنهام: 1،697 مليار يورو

يوفنتوس: 1،548 مليار يورو

"سيطرة تامة"

وتابعت أندريا تقول: "على مستوى البلدان، أثبت الدوري الإنجليزي تفوقه التام، إذ يمتلك 9 فرق ضمن الـ 32 الأوائل، كما أنه يمثل 43 في المئة من القيمة المالية لصناعة كرة القدم الأوروبية".

أما الفرق الإنجليزية الثلاثة التي كانت خارج مجموعة العشرة الأوائل فهي: ويست هام يونايتد، وليستر سيتي وإيفرتون.

وفي إيطاليا، قفز فريق إنتر ميلان إلى المركز 15 ليصبح الفريق الثاني في البلاد، بعدما سجل ارتفاعا في قيمته المالية بنسبة 41 في المئة.

وتجاوز 13 فريقا هذا العام قيمة المليار يورو، بزيادة فريق واحد مقارنة بعام 2018.

وبلغت 8 فرق قيمة المليارين: خمسة في الدوري الإنجليزي، واثنان في إسبانيا وفريق واحد في ألمانيا.