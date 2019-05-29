تشيلسي بطل الدوري الأوروبي برباعية في شباك أرسنال

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فاز نادي تشيلسي الإنجليزي بلقب بطولة الدوري الأوروبي، بعد هزيمة مواطنه فريق أرسنال بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة النهائية التي استضافتها باكو، عاصمة أذربيجان.

وسجل إيدن هازارد هدفين وصنع هدفا آخر، في ما قد يكون آخر ظهور له مع فريقه الإنجليزي. ومنح الفوز المدرب ماوريسيو ساري أول بطولة له مع تشيلسي وفي مسيرته التدريبية.

وبهذه النتيجة، يخرج فريق أرسنال بدون أية إنجازات هذا الموسم، كما أنه لن يتمكن من المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وحضر المباراة، التي أقيمت في أقصى دولة بشرق أوروبا، حوالي 5000 مشجع من كلا الجانبين، تكبدوا عناء السفر مسافة طويلة إلى أذربيجان. ولم يكن هناك إقبال من الجمهور المحلي على ما يبدو في الملعب الأولمبي في باكو.

وكان هذا الوضع المتوقع لمباراة مقامة على مسافة 2500 ميل من موطن كلا الفريقين.

وافتقدت المباراة الحماس في الشوط الأولى قبل أن يتغير الوضع في الشوط الثاني، الذي شهد تسجيل أهداف المباراة الخمسة.

ومنح المهاجم السابق لأرسنال، أوليفيه جيرو، التقدم لتشيلسي حين أحرز الهدف الأول في الدقيقة 49 بتسديدة رأسية قوية، فشل الحارس بيتر تشيك في التعامل معها.

وفي الدقيقة 60، جاء الهدف الثاني عن طريق الإسباني بيدرو من تمريرة رائعة من البلجيكي إيدن هازارد، والذي نجح في تسجيل الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 65.

وفي انتفاضة متأخرة، نجح أرسنال في تقليص الفارق بهدف للنيجيري أليكس أيوبي، في الدقيقة 69.

لكن هازارد قضى على الانتفاضة مبكرا بالهدف الرابع في الدقيقة 73، لتنتهي المباراة بأربعة أهداف مقابل هدف.

وعقب المباراة، قال هازارد إنها قد تكون مباراة "الوداع"، فيما تتحدث تقارير عن مفاوضات لانتقاله إلى فريق ريال مدريد الإسباني.

وتختتم أوروبا بطولاتها الكبرى السبت المقبل بنهائي إنجليزي خالص في دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام، على ملعب العاصمة الإسبانية مدريد.