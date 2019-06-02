حمل اللاعبون مدربهم كلوب وألقوه في الهواء تقديرا للمجهود الكبير الذي بذله معهم، وقال كلوب عقب المباراة إن الفوز هو "أفضل ليلة في حياتنا المهنية"، وكان قد خسر سبعة نهائيات مختلفة من قبل في ألمانيا وأوروبا، أخرها نهائي العام الماضي أمام ريال مدريد بعد إصابة صلاح وخروجه من الملعب.