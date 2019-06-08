Image caption فاز هازار بالدوري الإنجليزي مع ناديه تشيلسي مرتين

أعلن نادي ريال مدريد عن توصله إلى اتفاق لضم لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، إيدن هازار، إلى صفوف فريقه.

ولم يكشف عن قيمة صفقة التعاقد مع هازار، التي تباينت تقارير صحفيه في تقدير قيمتها بين 150 مليون جنيه إسترليني و 100 مليون يورو بحسب الصحافة الإسبانية.

ووافق اللاعب على التعاقد لخمس سنوات مع النادي الإسباني، ومن المقرر أن يخضع للكشف الطبي في 13 يونيو/ حزيران الجاري.

وسجل اللاعب البلجيكي 110 أهداف في 352 مباراة منذ انتقاله إلى تشيلسي من نادي ليل الفرنسي في عام 2012 مقابل 32 مليون جنيه استرليني.

كما سجل هدفي الانتصار عندما فاز فريقه على نادي أرسنال 4-1 في نهائي الدوري الأوروبي في باكو الشهر الماضي.

وقال هازار: "مغادرة تشيلسي هي القرار الأهم والأصعب في حياتي المهنية حتى الآن".

وأضاف على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "آمل أن تتفهموا أنه حان الوقت لأبدأ فصلا جديدا في حياتي مثل أي منكم عندما تتوفر أمامكم فرصة لمواصلة تحقيق أهدافكم".

وأوضح أنه سعيد بكل لحظة قضاها مع النادي الإنجليزي، وأنه لم يفكر قط في مغادرة هذا النادي.

وقالت مارينا غرانوفسكايا، مديرة نادي تشيلسي: "لن تزول أبداً ذكرياتنا معه"، في إشارة إلى هازار.

وأضافت: "لقد كان مصدرا لإسعاد كل من يشاهدون مباريات تشيلسي علاوة على مساهمته في الفوز بالكثير من المباريات، الأمر الذي نتوجه بجزيل الشكر عليه لإيدن".

وتابعت: "كان نموذجا للاحترافية طوال فترة وجوده في النادي علاوة على أنه شخص رائع تُسعد بوجوده معك وتستمتع بالعمل معه".

وعلى مدار سبع سنوات في تشيلسي، حصل هازار، الذي ينتهي عقده مع النادي الأزرق بعد عام، مع فريقه على لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي مرتين، وكأس إنجلترا، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

كما اختير كأفضل لاعب في تشيلسي لأربع سنوات.

مصدر الصورة Getty Images Image caption اختير هازار كأفضل لاعب في تشيلسي لأربع سنوات

وقالت غرانوفسكايا: "رغم أننا نودع إيدن بحزن وأننا أوضحنا له أن النادي يتمنى بقاءه، نحترم القرار الذي اتخذه بخوض تحدٍ جديد في بلد آخر والسعي إلى تحقيق حلم طفولته باللعب بقميص ريال مدريد".

ويخضع تشيلسي لحظر الانتقالات من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ما يعني أن النادي لن يتمكن من شراء بديل لهازار خلال هذه الفترة.

إذ يُحظر على النادي الأزرق التوقيع مع لاعبين جدد لفترتين من فترات التنقلات بين الأندية أي حتى نهاية يناير/ كانون الثاني 2020.

وقد رُفض الالتماس الأول الذي تقدم به تشيلسي على قرار الفيفا، ما دفع النادي إلى نقل الأمر إلى محكمة التحكيم الرياضي.

هازار يحقق حلم الطفولة

لم يخف هازار رغبته في الانتقال إلى ريال مدريد على مدار السنوات القليلة الماضية أثناء وجوده في تشيلسي، واصفا هذا الانتقال بأنه "حلم".

وقال اللاعب البلجيكي في يونيو/ حزيران 2017 إنه "سيقبل" الانتقال إلى النادي الإسباني إذا تلقى عرضا بذلك، معترفا بأنه "ربما حان الوقت لتجربة مختلفة" بعد ست سنوات وصفها "بسنوات رائعة" قضاها مع النادي الأزرق، وهي التصريحات التي أدلى بها اللاعب عقب انتهاء كأس العالم في روسيا 2018.

كما أقر إيدن هازار حينها بحيرته بين تجديد التعاقد مع تشيلسي و الانتقال إلى ريال مدريد، لكنه أشار إلى أنه يرى أن "ريال مدريد أفضل نادي في العالم".

وأضاف: "هذا هو حلمي منذ أن كنت في طفلا، كنت أحلم بهذا النادي".

وكان زين الدين زيدان، المدير الفني للريال، عبر عن إعجابه باللاعب البلجيكي، إذ قال في مؤتمر صحفي انعقد في إبريل/ نيسان الماضي إنه يقدر هازار ويرى أنه "لاعبا رائعا".

وانتشرت الشائعات وبدا ماوريزيو ساري، المدير الفني لتشلسي مستسلما لخسارة هازار بعد نهاية الدوري الإنجليزي هذا الموسم، مؤكدا على أن على النادي احترام القرار النهائي للاعب.

وتزامنا مع ذلك، أخبر هازار تشيلسي برغبته في الانتقال إلى ريال مدريد قبل أسابيع قليلة، وأنه يريد تسوية هذا الأمر في أقرب وقت ممكن.

وجاء توقيع هازار مع ريال مدريد بعد أن ضم النادي الإسباني لوكا يوفيتش من أينتراشت فرانكفورت بمقابل يزيد على 50 مليون إسترليني والمدافع إدر ميليتاو من نادي بورتو البرتغالي مقابل 50 مليون يورو.

وحل ريال مدريد في المركز الثالث في الدوري الإسباني الموسم الماضي بفارق 19 نقطة عن بطل الدوري برشلونة.

وعلى الرغم من تحقيقه للقب دوري أبطال أوروبا لثلاث مواسم على التوالي، فشل الريال في الصمود الموسم الماضي ليخرج من البطولة على يد أياكس الهولندي.