فريق الجبل الأسود لكرة القدم يقيل مدربه بسبب رفضه اللعب أمام كوسوفو

مصدر الصورة Getty Images Image caption مدرب فريق الجبل الأسود "ليوبيسا تومباكوفيتش"

أقال الفريق الوطني للجبل الأسود مدربه، الصربي ليوبيسا تومباكوفيتش، عقب رفضه القيام بمهامه كمدرب للفريق في التصفيات المؤهلة لدوري أمم أوروبا أمام فريق كوسوفو.

وأوردت تقارير أن تومباكوفيتش، البالغ من العمر 66 عاماً، تعرض لضغوط من السلطات الصربية في بلغراد، التي لا تعترف باستقلال كوسوفو.

وانسحب من المباراة لاعبا فريق الجبل الأسود، المولودان في صربيا، فيليب ستويكوفيتش وميركو إيفانيتش.

ووصف اتحاد الجبل الأسود لكرة القدم قرار تومباكوفيتش "بالـمفاجأة غير السارة".

وانتهت المباراة التي أقيمت في بودغوريتشا، خلف أبواب مغلقة كعقاب على الهتافات العنصرية للجماهير التي استهدفت لاعبي الفريق الإنجليزي في مارس/ آذار، بالتعادل 1-1.

ويقود تومباكوفيتش، الذي فاز بستة ألقاب في الدوري الأوروبي وثلاثة كؤوس محلية مع نادي بارتيزان الصربي، فريق الجبل الأسود منذ يناير/كانون الثاني 2016.

وقال اتحاد الجبل الأسود لكرة القدم في بيان صحفي إن "المجلس التنفيذي اتخذ قرارًا بالإجماع بإعفاء تومباكوفيتش من مهامه بعد رفضه القيام بمهامه كمدرب للفريق الوطني في المباراة.

وأضاف الاتحاد "بغض النظر عن كون التصرف مفاجأة غير سارة، فإن خطوة تومباكوفيتش تشكل أيضًا خرقًا لواجباته المهنية المنصوص عليها في عقده".

وأبدى الاتحاد "أسفه" لقرار كل من ستويكوفيتش وإيفانيتش عدم اللعب، وأنحى باللائمة على "ضغوط من جهات معينة".

وأردف البيان أن "الأشياء التي لا علاقة لها بالرياضة، هزمت الرياضة وكرة القدم في هذه المناسبة".

ويشكل الألبان 90% من سكان كوسوفو، وكانوا قد أعلنوا استقلالهم عن صربيا عام 2008. واعترفت بهم الولايات المتحدة ودول رئيسية في الاتحاد الأوروبي.

ورفضت صربيا ودول أخرى من بينها الصين وروسيا وخمس دول في الاتحاد الأوروبي. الاعتراف بكوسوفو دولة مستقلة.