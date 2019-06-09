مصدر الصورة Getty Images Image caption أحرز روني هدفه رقم 300 في مسيرته المهنية في المستطيل الأخضر الشهر الماضي

قال واين روني، القائد السابق لفريق مانشستر يونايتد، إن التعاقد مع لاعبين دوليين مثل ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو، وجاريث بايل، وسيرجيو راموس لن يحل مشكلات الفريق.

كما يرى روني أن فريقه السابق لن ينافس على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الموسم المقبل.

وأكد أن "أول شيء على أوله (المدير الفني لمان يونايتد) أن يبدأ بناء فريق. ولا أعتقد أن شراء لاعب أو اثنين بقيمة مئة مليون جنيه استرليني سوف يقدم شيئا للاعبين الحاليين."

وأضاف، في لقاء أجراه معه برنامج سبورتسويك الذي يٌبث عبر إذاعة بي بي سي 5: "من الأفضل لأوله أن ينفق 30 - 40 مليون جنيه استرليني على شراء لاعبين لديهم إمكانات مستقبلية وبناء فريق متخذا من اللاعبين الخمسة أو الستة الحاليين نواة له."

وتابع: "يمكن ضم رونالدو، وميسي، وراموس، وبايل بتكلفة 350 مليون جنيه استرليني، لكنك لن تستفيد منهم إلا لعامين فقط وتكون الأموال قد تبددت."

مورينيو: واين روني "لن يرحل عن مانشستر يونايتد"

وحصل نجم برشلونة ميسي، 31 سنة، ومهاجم يوفنتوس رونالدو، 34 سنة، على الكرة الذهبية 10 مرات مجتمعين. كما فاز الإسباني راموس، 33 سنة، مع منتخب بلاده بكأس العالم وبطولة الأمم الأوروبية علاوة على الفوز مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات.

وفاز بايل أيضا مع ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا أربع مرات، وهو اللاعب التي تشير تقارير إلى أن هناك احتمال لانتقاله إلى مان يونايتد.

وتوقع النجم السابق لليونايتد أن يواجه أوله غونار سولشار صيفا "مخادعا" وسط تقارير تشير إلى أنه يسعى إلى ضم عدد من اللاعبين، أبرزهم ماتيس دي ليخت، المدافع الشاب في نادي أياكس الهولندي.

مصدر الصورة Getty Images Image caption ارتدى روني شارة القيادة في فريق دي سي يونايتد فور توقيعه عقد لثلاث سنوات ونصف مع النادي الأمريكي

وبدأ سولشار، الذي خلف جوزيه مورينو في إدارة فريق مان يونياتد، بالفعل في تغيير ملامح الفريق بالفعل باقتراب لاعب سوانسي دانيال جيمس، 21 سنة، من ارتداء قميص الفريق.

وقال روني، هداف مان يونايتد ومنتخب إنجلترا بلا منازع حتى الآن: "يحتاج النادي إلى إعادة بناء الفريق بإضافة لاعبين أصغر سنا لديهم مقومات جيدة. وأعتقد أن الجمهور سوف يتفهم أنه لن ينافس على لقب الدوري الإنجليزي الموسم المقبل."

واين روني يعتزل اللعب الدولي

واين روني ينهي مسيرته مع منتخب إنجلترا

وأشار إلى أن الأمر قد يستغرق من أوله عامين أو ثلاثة حتى ينتهي من بناء الفريق الذي بإمكانه المنافسة على الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وأضاف: "الأمر يرجع لأندية مثل اليونايتد، وتشيلسي، وتوتنهام، وحتى إيفرتون في الوصول إلى مستوى نادي ليفربول ومانشستر سيتي في العامين المقبلين."

روني ومنتخب إنجلترا

عن هزيمة منتخب إنجلترا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد أمام هولندا في بطولة دوري الأمم الأوروبية الخميس الماضي، يقول روني إن "الهزيمة مفيدة لهم على المدى الطويل"، آملا أن يستمر المدير الفني لمنتخب إنجلترا جاريث ساوذغايت في تشجيع اللاعبين على بناء الهجمات من الخلف.

وأضاف: "من المؤكد أن جاريث لو عاد به الزمن لكان بدأ المباراة باللاعبين الذين فازوا بلقب دوري أبطال أوروبا. وأنا كنت سأفعل ذلك لو كنت مكانه."

ورأى روني أن هؤلاء اللاعبين يتمتعون بلياقة عالية علاوة على احتفاظ لاعبي ليفربول بالحماس الذي ارتفع لديهم بعد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، وهو ما كان سيشكل فارقا في أداء منتخب إنجلترا، وفقا لنجم مان يونايتد والمنتخب الإنجليزي السابق.

مصدر الصورة Getty Images Image caption اعتزل روني اللعب الدولي بعد فترة من اللعب تحت قيادة المدير الفني لمنتخب إنجلترا جاريث ساوذغايت

روني في الدوري الأمريكي

يلعب نجم الكرة الإنجليزية واين روني في الوقت الراهن لصالح فريق دي سي يونايتد لكرة القدم بالدوري الإنجليزي، ويؤكد اللاعب أنه وأٍرته "يستمتعون" بوقتهم في الولايات المتحدة وأنه أقل شهرة في الولايات المتحدة مقارنة بشهرته في إنجلترا.

ويرى أن الدوري الأمريكي لكرة القدم "ينمو"، لكن الحد الأقصى للرواتب يحول دون وصول هذا الدوري إلى مستوى الدوريات الأوروبية مثل الدوري الإنجليزي والإسباني.

وأشار روني، الذي أحرز هدفه رقم 300 في مايو/ أيار الماضي، إلى أنه يخطط للتدريب بعد أن يعتزل كرة القدم كلاعب اقتداءً بزملائه السابقين مثل ستيفين جيرارد، وفرانك لامبارد، وسكوت باركر، وجون تيري.