تركيا تحتج على إساءة معاملة منتخبها الوطني في أيسلندا

مصدر الصورة Getty Images Image caption تركيا تفوز على فرنسا بطلة العالم 2-0

ردت تركيا بغضب على ما تعرض له منتخبها الوطني لكرة القدم عند وصوله إلى مطار أيسلندا الدولي، قبل مباراته في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا.

وقدمت أنقرة احتجاجا دبلوماسيا. وتقول وسائل إعلام تركية إن اللاعبين الأتراك أجبروا على الانتظار لنحو ثلاث ساعات بينما كانت جوازات سفرهم تفحص، وحقائبهم تفتش.

وأرسلت الاثنين مذكرة دبلوماسية إلى أيسلندا، منددة بالمعاملة السيئة للفريق التركي في المطار.

وبعثت أنقرة بالمذكرة عبر سفارتها في أوسلو، مطالبة باتخاذ المزيد من الإجراءات الأمنية لحماية اللاعبين.

وقال إبراهيم قالين، المتحدث باسم الرئيس رجب طيب أردوغان، إن هذه المعاملة غير محترمة، وغير مقبولة، وإن الفريق سيقدم أفضل رد عليها في الملعب.

وفازت تركيا بالمباريات الثلاث التي خاضتها حتى الآن في التصفيات، كان أحدثها أمام فرنسا بطلة العالم بهدفين مقابل صفر السبت.

وقد وصل المنتخب التركي إلى مطار كيفلافيك في أيسلندا الأحد مساء للعب مباراة التأهل في المجموعة (هـ) الثلاثاء.

وتوجه السفير التركي في النرويج، فازلي كورمان، إلى أيسلندا ليعبر عن عدم ارتياح بلاده بسبب التطورات الأخيرة.

ووصف وزير الخارجية، مولود جاويش أوغلو، معاملة منتخب بلاده في مطار أيسلندا بأنها غير مقبولة.

وقال: "إن معاملة منتخبنا الوطني في مطار أيسلندا غير مقبولة، لا على الصعيد الدبلوماسي، ولا على الصعيد الإنساني".