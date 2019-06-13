كأس العالم للسيدات 2019: البرازيل في مواجهة قوية مع أستراليا

مصدر الصورة AFP Image caption أحرزت اللاعبة البرازيلية كريستيان دي سوزا ثلاثة أهداف في شباك جامايكا

يواجه منتخب البرازيل نظيره الأسترالي، في مباراة تقام اليوم في مدينة مونبلييه جنوبي فرنسا، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثالثة من كأس العالم للسيدات لكرة القدم.

وتقام مباراة البرازيل واستراليا في الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش، بينما يواجه منتخب جنوب أفريقيا نظيره الصيني، في ستاد "بارك دي برينس" في العاصمة الفرنسية باريس، في تمام الساعة 19 بتوقيت غرينتش.

وانطلقت بطولة كأس العالم للسيدات، التي تستضيفها فرنسا، في السابع من يونيو/ حزيران جزيران الجاري، وتستمر حتى السابع من يوليو/ تموز المقبل.

وكشف مدرب منتخب البرازيل للسيدات، أوزفالدو ألفاريز "فاداو"، أن نجمة المنتخب المهاجمة مارتا، البالغة من العمر 33 عاما، أصبحت جاهزة لخوض لقاء أستراليا.

وكانت مارتا، الفائزة بجائزة أفضل لاعبة في العالم لعام 2018، قد غابت عن اللقاء الأول للبرازيل ضد جامايكا، بسبب إصابتها خلال الاستعدادات للبطولة.

وكانت البرازيل قد سحقت جامايكا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما الأحد الماضي، وأحرزت الأهداف الثلاثة (هاتريك) اللاعبة كريستيان دي سوزا.

مصدر الصورة FIFA Image caption مارتا، قائدة فريق البرازيل هي أفضل هدافة في تاريخ كأس العالم للسيدات في كرة القدم

وهُزمت جنوب أفريقيا من جانب إسبانيا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما السبت الماضي.

وضمن فعاليات البطولة، اقتربت ألمانيا وفرنسا من التأهل للدور ثمن النهائي، حيث فازت ألمانيا الأربعاء على إسبانيا بهدف دون مقابل، بينما فازت فرنسا المضيفة على النرويغ، بهدفين مقابل هدف.

إحصاءات حول لقائي اليوم

فازت أستراليا على البرازيل بهدف دون مقابل، في دور الستة عشر في عام 2015، وهي المرة الوحيدة، في آخر تسع مباريات للبرازيل في كأس العالم للسيدات، التي فشلت فيها في تسجيل أهداف.

خسرت أستراليا آخر ثلاث مباريات، وهي أسوأ هزيمة لها، منذ أربع هزائم متتالية في يونيو 2008.

فازت البرازيل بمبارياتها العشر الأخيرة، في دور المجموعات في نسخ بطولة كأس العالم للسيدات، بشباك نظيفة، ولم تهزم في 16 مباراة، منذ هزيمتها أمام ألمانيا بنتيجة 6 أهداف مقابل هدف، في عام 1995.

خسرت جنوب أفريقيا مبارياتها الثلاث الأخيرة، حيث دخل شباكها 13 هدف خلالها.