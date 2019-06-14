بطولة كأس أمم افريقيا 2019 برنامج المباريات ونتائجها

مرحلة المجموعات

مرحلة الإقصاء

مرحلة المجموعات المجموعة الأولى |

الثانية |

الثالثة |

الرابعة |

الخامسة |

السادسة | ل - لعب

- ف - فوز

- خ - خسارة

- ت - تعادل

- ف . أ - فارق الأهداف

- ن - النقاط المجموعة الأولى البلد ل ف خ ت ف . أ ن مصر - - - - - - زيمبابوي - - - - - - جمهورية الكونغو الديمقراطية - - - - - - أوغندا - - - - - - زيمبابوي - مصر (ملعب القاهرة الدولي) أوغندا - جمهورية الكونغو الديمقراطية (ملعب القاهرة الدولي) جمهورية الكونغو الديمقراطية - مصر (ملعب القاهرة الدولي) زيمبابوي - أوغندا (ملعب القاهرة الدولي) مصر - أوغندا (ملعب القاهرة الدولي) جمهورية الكونغو الديمقراطية - زيمبابوي (ملعب 30 يونيو في القاهرة) المجموعة الثانية البلد ل ف خ ت ف . أ ن غينيا - - - - - - مدغشقر - - - - - - نيجيريا - - - - - - بوروندي - - - - - - مدغشقر - غينيا (ملعب الإسكندرية) بوروندي - نيجيريا (ملعب الإسكندرية) غينيا - نيجيريا (ملعب الإسكندرية) بوروندي - مدغشقر (ملعب الإسكندرية) غينيا - بوروندي (ملعب السلام في القاهرة) نيجيريا - مدغشقر (ملعب الإسكندرية) الرجوع لبداية الصفحة to-top

المجموعة الثالثة البلد ل ف خ ت ف . أ ن الجزائر - - - - - - كينيا - - - - - - السنغال - - - - - - تنزانيا - - - - - - كينيا - الجزائر (ملعب 30 يونيو في القاهرة) تنزانيا - السنغال (ملعب 30 يونيو في القاهرة) تنزانيا - كينيا (ملعب 30 يونيو في القاهرة) الجزائر - السنغال (ملعب 30 يونيو في القاهرة) السنغال - كينيا (ملعب 30 يونيو في القاهرة) الجزائر - تنزانيا (ملعب السلام في القاهرة) المجموعة الرابعة البلد ل ف خ ت ف . أ ن المغرب - - - - - - ناميبيا - - - - - - ساحل العاج - - - - - - جنوب إفريقيا - - - - - - ناميبيا - المغرب (ملعب السلام في القاهرة) جنوب إفريقيا - ساحل العاج (ملعب السلام في القاهرة) ساحل العاج - المغرب (ملعب السلام في القاهرة) ناميبيا - جنوب إفريقيا (ملعب السلام في القاهرة) ساحل العاج - ناميبيا (ملعب 30 يونيو في القاهرة) المغرب - جنوب إفريقيا (ملعب السلام في القاهرة) الرجوع لبداية الصفحة to-top

المجموعة الخامسة البلد ل ف خ ت ف . أ ن مالي - - - - - - موريتانيا - - - - - - تونس - - - - - - أنغولا - - - - - - موريتانيا - مالي (ملعب السويس) أنغولا - تونس (ملعب السويس) مالي - تونس (ملعب السويس) أنغولا - موريتانيا (ملعب السويس) مالي - أنغولا (ملعب الإسماعيلية) تونس - موريتانيا (ملعب السويس) المجموعة السادسة البلد ل ف خ ت ف . أ ن الكاميرون - - - - - - غينيا بيساو - - - - - - غانا - - - - - - بنين - - - - - - غينيا بيساو - الكاميرون (ملعب الإسماعيلية) بنين - غانا (ملعب الإسماعيلية) غينيا بيساو - بنين (ملعب الإسماعيلية) غانا - الكاميرون (ملعب الإسماعيلية) الكاميرون - بنين (ملعب الإسماعيلية) غانا - غينيا بيساو (ملعب السويس) الرجوع لبداية الصفحة to-top



مرحلة الإقصاء دور الـ 16 المركز الثاني في المجموعة الثالثة - المركز الثاني في المجموعة الأولى (ملعب القاهرة الدولي) المركز الثالث في المجموعة الثانية أو الخامسة أو السادسة - الفائز بالمجموعة الرابعة (ملعب السلام في القاهرة) المركز الثالث في المجموعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة - الفائز بالمجموعة الأولى (ملعب القاهرة الدولي) المركز الثاني في المجموعة السادسة - المركز الثاني في المجموعة الثانية (ملعب الإسكندرية) المركز الثالث في المجموعة الأولى أو الثالثة أو الرابعة - الفائز في المجموعة الثانية (ملعب الإسكندرية) المركز الثالث في المجموعة الأولى أو الثانية أو السادسة - الفائز بالمجموعة الثالثة (ملعب 30 يونيو في القاهرة) المركز الثاني في المجموعة الرابعة - الفائز في المجموعة الخامسة (ملعب السويس) المركز الثاني في المجموعة الخامسة - الفائز في المجموعة السادسة (ملعب الإسماعيلية)

دور الثمانية الفائز في أول مباراة بدور الـ 16 - الفائز في ثاني مباراة بدور الـ 16 (ملعب 30 يونيو في القاهرة) الفائز في ثالث مباراة بدور الـ 16 - الفائز في رابع مباراة بدور الـ 16 (ملعب القاهرة الدولي) الفائز في ثامن مباراة بدور الـ 16 - الفائز في خامس مباراة بدور الـ 16 (ملعب السلام في القاهرة) الفائز في سادس مباراة بدور الـ 16 - الفائز في سابع مباراة بدور الـ 16 (ملعب السويس)

دور الأربعة الفائز في رابع مباراة بدور الثمانية - الفائز في أول مباراة بدور الثمانية (ملعب 30 يونيو في القاهرة) الفائز في ثاني مباراة بدور الثمانية - الفائز في ثالث مباراة بدور الثمانية (ملعب القاهرة الدولي)

المركزان الثالث والرابع الخاسر في المباراة الثانية في دور الأربعة - الخاسر في أول مباراة بدور الأربعة (ملعب السلام في القاهرة)

النهائي الفائز في ثاني مباراة بدور الأربعة - الفائز في أول مباراة بدور الأربعة (ملعب القاهرة الدولي)



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