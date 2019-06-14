برنامج مباريات ونتائج بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019 في مصر
- 14 يونيو/ حزيران 2019
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
- شارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر WhatsApp
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
شارك
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
-
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
-
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
بطولة كأس أمم افريقيا 2019
برنامج المباريات ونتائجها
مرحلة المجموعات
- ل - لعب
- ف - فوز
- خ - خسارة
- ت - تعادل
- ف . أ - فارق الأهداف
- ن - النقاط
-
-
المجموعة الأولى
البلد ل ف خ ت ف . أ ن مصر - - - - - - زيمبابوي - - - - - - جمهورية الكونغو الديمقراطية - - - - - - أوغندا - - - - - -
-
21/06/2019, 22:06زيمبابوي-مصر(ملعب القاهرة الدولي)
-
22/06/2019, 16:06أوغندا-جمهورية الكونغو الديمقراطية(ملعب القاهرة الدولي)
-
26/06/2019, 22:06جمهورية الكونغو الديمقراطية-مصر(ملعب القاهرة الدولي)
-
26/06/2019, 19:06زيمبابوي-أوغندا(ملعب القاهرة الدولي)
-
30/06/2019, 21:06مصر-أوغندا(ملعب القاهرة الدولي)
-
30/06/2019, 21:06جمهورية الكونغو الديمقراطية-زيمبابوي(ملعب 30 يونيو في القاهرة)
-
-
المجموعة الثانية
البلد ل ف خ ت ف . أ ن غينيا - - - - - - مدغشقر - - - - - - نيجيريا - - - - - - بوروندي - - - - - -
-
22/06/2019, 22:06مدغشقر-غينيا(ملعب الإسكندرية)
-
22/06/2019, 19:06بوروندي-نيجيريا(ملعب الإسكندرية)
-
26/06/2019, 16:06غينيا-نيجيريا(ملعب الإسكندرية)
-
27/06/2019, 16:06بوروندي-مدغشقر(ملعب الإسكندرية)
-
30/06/2019, 18:06غينيا-بوروندي(ملعب السلام في القاهرة)
-
30/06/2019, 18:06نيجيريا-مدغشقر(ملعب الإسكندرية)
-
-
-
-
المجموعة الثالثة
البلد ل ف خ ت ف . أ ن الجزائر - - - - - - كينيا - - - - - - السنغال - - - - - - تنزانيا - - - - - -
-
23/06/2019, 22:06كينيا-الجزائر(ملعب 30 يونيو في القاهرة)
-
23/06/2019, 19:06تنزانيا-السنغال(ملعب 30 يونيو في القاهرة)
-
27/06/2019, 22:06تنزانيا-كينيا(ملعب 30 يونيو في القاهرة)
-
27/06/2019, 19:06الجزائر-السنغال(ملعب 30 يونيو في القاهرة)
-
01/07/2019, 21:07السنغال-كينيا(ملعب 30 يونيو في القاهرة)
-
01/07/2019, 21:07الجزائر-تنزانيا(ملعب السلام في القاهرة)
-
-
المجموعة الرابعة
البلد ل ف خ ت ف . أ ن المغرب - - - - - - ناميبيا - - - - - - ساحل العاج - - - - - - جنوب إفريقيا - - - - - -
-
23/06/2019, 16:06ناميبيا-المغرب(ملعب السلام في القاهرة)
-
24/06/2019, 16:06جنوب إفريقيا-ساحل العاج(ملعب السلام في القاهرة)
-
28/06/2019, 19:06ساحل العاج-المغرب(ملعب السلام في القاهرة)
-
28/06/2019, 22:06ناميبيا-جنوب إفريقيا(ملعب السلام في القاهرة)
-
01/07/2019, 18:07ساحل العاج-ناميبيا(ملعب 30 يونيو في القاهرة)
-
01/07/2019, 18:07المغرب-جنوب إفريقيا(ملعب السلام في القاهرة)
-
-
-
-
المجموعة الخامسة
البلد ل ف خ ت ف . أ ن مالي - - - - - - موريتانيا - - - - - - تونس - - - - - - أنغولا - - - - - -
-
24/06/2019, 22:06موريتانيا-مالي(ملعب السويس)
-
24/06/2019, 19:06أنغولا-تونس(ملعب السويس)
-
28/06/2019, 16:06مالي-تونس(ملعب السويس)
-
29/06/2019, 16:06أنغولا-موريتانيا(ملعب السويس)
-
02/07/2019, 21:07مالي-أنغولا(ملعب الإسماعيلية)
-
02/07/2019, 21:07تونس-موريتانيا(ملعب السويس)
-
-
المجموعة السادسة
البلد ل ف خ ت ف . أ ن الكاميرون - - - - - - غينيا بيساو - - - - - - غانا - - - - - - بنين - - - - - -
-
25/06/2019, 19:06غينيا بيساو-الكاميرون(ملعب الإسماعيلية)
-
25/06/2019, 22:06بنين-غانا(ملعب الإسماعيلية)
-
29/06/2019, 22:06غينيا بيساو-بنين(ملعب الإسماعيلية)
-
29/06/2019, 19:06غانا-الكاميرون(ملعب الإسماعيلية)
-
02/07/2019, 18:07الكاميرون-بنين(ملعب الإسماعيلية)
-
02/07/2019, 18:07غانا-غينيا بيساو(ملعب السويس)
-
-
مرحلة الإقصاء
-
دور الـ 16
-
05/07/2019, 21:07المركز الثاني في المجموعة الثالثة-المركز الثاني في المجموعة الأولى(ملعب القاهرة الدولي)
-
05/07/2019, 18:07المركز الثالث في المجموعة الثانية أو الخامسة أو السادسة-الفائز بالمجموعة الرابعة(ملعب السلام في القاهرة)
-
06/07/2019, 21:07المركز الثالث في المجموعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة-الفائز بالمجموعة الأولى(ملعب القاهرة الدولي)
-
06/07/2019, 19:07المركز الثاني في المجموعة السادسة-المركز الثاني في المجموعة الثانية(ملعب الإسكندرية)
-
07/07/2019, 18:07المركز الثالث في المجموعة الأولى أو الثالثة أو الرابعة-الفائز في المجموعة الثانية(ملعب الإسكندرية)
-
07/07/2019, 21:07المركز الثالث في المجموعة الأولى أو الثانية أو السادسة-الفائز بالمجموعة الثالثة(ملعب 30 يونيو في القاهرة)
-
08/07/2019, 19:07المركز الثاني في المجموعة الرابعة-الفائز في المجموعة الخامسة(ملعب السويس)
-
08/07/2019, 21:07المركز الثاني في المجموعة الخامسة-الفائز في المجموعة السادسة(ملعب الإسماعيلية)
-
-
دور الثمانية
-
10/07/2019, 19:07الفائز في أول مباراة بدور الـ 16-الفائز في ثاني مباراة بدور الـ 16(ملعب 30 يونيو في القاهرة)
-
10/07/2019, 21:07الفائز في ثالث مباراة بدور الـ 16-الفائز في رابع مباراة بدور الـ 16(ملعب القاهرة الدولي)
-
11/07/2019, 21:07الفائز في ثامن مباراة بدور الـ 16-الفائز في خامس مباراة بدور الـ 16(ملعب السلام في القاهرة)
-
11/07/2019, 19:07الفائز في سادس مباراة بدور الـ 16-الفائز في سابع مباراة بدور الـ 16(ملعب السويس)
-
-
دور الأربعة
-
14/07/2019, 18:07الفائز في رابع مباراة بدور الثمانية-الفائز في أول مباراة بدور الثمانية(ملعب 30 يونيو في القاهرة)
-
14/07/2019, 21:07الفائز في ثاني مباراة بدور الثمانية-الفائز في ثالث مباراة بدور الثمانية(ملعب القاهرة الدولي)
-
-
المركزان الثالث والرابع
-
17/07/2019, 21:07الخاسر في المباراة الثانية في دور الأربعة-الخاسر في أول مباراة بدور الأربعة(ملعب السلام في القاهرة)
-
-
النهائي
-
19/07/2019, 21:07الفائز في ثاني مباراة بدور الأربعة-الفائز في أول مباراة بدور الأربعة(ملعب القاهرة الدولي)
-
كل المواعيد بتوقيت القاهرة المحلي (غرينتش+2) وقد تتغير. بي بي سي ليست مسؤولة عن أي تغيير.
.