برنامج مباريات ونتائج بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019 في مصر

  • 14 يونيو/ حزيران 2019
جدول مباريات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم

بطولة كأس أمم افريقيا 2019

برنامج المباريات ونتائجها
مرحلة المجموعات
المجموعة
  • ل - لعب
  • ف - فوز
  • خ - خسارة
  • ت - تعادل
  • ف . أ - فارق الأهداف
  • ن - النقاط
    • المجموعة الأولى
      البلد ل ف خ ت ف . أ ن
      مصر - - - - - -
      زيمبابوي - - - - - -
      جمهورية الكونغو الديمقراطية - - - - - -
      أوغندا - - - - - -
      • 21/06/2019, 22:06
        زيمبابوي
        -
        مصر
        (ملعب القاهرة الدولي)
      • 22/06/2019, 16:06
        أوغندا
        -
        جمهورية الكونغو الديمقراطية
        (ملعب القاهرة الدولي)
      • 26/06/2019, 22:06
        جمهورية الكونغو الديمقراطية
        -
        مصر
        (ملعب القاهرة الدولي)
      • 26/06/2019, 19:06
        زيمبابوي
        -
        أوغندا
        (ملعب القاهرة الدولي)
      • 30/06/2019, 21:06
        مصر
        -
        أوغندا
        (ملعب القاهرة الدولي)
      • 30/06/2019, 21:06
        جمهورية الكونغو الديمقراطية
        -
        زيمبابوي
        (ملعب 30 يونيو في القاهرة)
    • المجموعة الثانية
      البلد ل ف خ ت ف . أ ن
      غينيا - - - - - -
      مدغشقر - - - - - -
      نيجيريا - - - - - -
      بوروندي - - - - - -
      • 22/06/2019, 22:06
        مدغشقر
        -
        غينيا
        (ملعب الإسكندرية)
      • 22/06/2019, 19:06
        بوروندي
        -
        نيجيريا
        (ملعب الإسكندرية)
      • 26/06/2019, 16:06
        غينيا
        -
        نيجيريا
        (ملعب الإسكندرية)
      • 27/06/2019, 16:06
        بوروندي
        -
        مدغشقر
        (ملعب الإسكندرية)
      • 30/06/2019, 18:06
        غينيا
        -
        بوروندي
        (ملعب السلام في القاهرة)
      • 30/06/2019, 18:06
        نيجيريا
        -
        مدغشقر
        (ملعب الإسكندرية)
    • المجموعة الثالثة
      البلد ل ف خ ت ف . أ ن
      الجزائر - - - - - -
      كينيا - - - - - -
      السنغال - - - - - -
      تنزانيا - - - - - -
      • 23/06/2019, 22:06
        كينيا
        -
        الجزائر
        (ملعب 30 يونيو في القاهرة)
      • 23/06/2019, 19:06
        تنزانيا
        -
        السنغال
        (ملعب 30 يونيو في القاهرة)
      • 27/06/2019, 22:06
        تنزانيا
        -
        كينيا
        (ملعب 30 يونيو في القاهرة)
      • 27/06/2019, 19:06
        الجزائر
        -
        السنغال
        (ملعب 30 يونيو في القاهرة)
      • 01/07/2019, 21:07
        السنغال
        -
        كينيا
        (ملعب 30 يونيو في القاهرة)
      • 01/07/2019, 21:07
        الجزائر
        -
        تنزانيا
        (ملعب السلام في القاهرة)
    • المجموعة الرابعة
      البلد ل ف خ ت ف . أ ن
      المغرب - - - - - -
      ناميبيا - - - - - -
      ساحل العاج - - - - - -
      جنوب إفريقيا - - - - - -
      • 23/06/2019, 16:06
        ناميبيا
        -
        المغرب
        (ملعب السلام في القاهرة)
      • 24/06/2019, 16:06
        جنوب إفريقيا
        -
        ساحل العاج
        (ملعب السلام في القاهرة)
      • 28/06/2019, 19:06
        ساحل العاج
        -
        المغرب
        (ملعب السلام في القاهرة)
      • 28/06/2019, 22:06
        ناميبيا
        -
        جنوب إفريقيا
        (ملعب السلام في القاهرة)
      • 01/07/2019, 18:07
        ساحل العاج
        -
        ناميبيا
        (ملعب 30 يونيو في القاهرة)
      • 01/07/2019, 18:07
        المغرب
        -
        جنوب إفريقيا
        (ملعب السلام في القاهرة)
    • المجموعة الخامسة
      البلد ل ف خ ت ف . أ ن
      مالي - - - - - -
      موريتانيا - - - - - -
      تونس - - - - - -
      أنغولا - - - - - -
      • 24/06/2019, 22:06
        موريتانيا
        -
        مالي
        (ملعب السويس)
      • 24/06/2019, 19:06
        أنغولا
        -
        تونس
        (ملعب السويس)
      • 28/06/2019, 16:06
        مالي
        -
        تونس
        (ملعب السويس)
      • 29/06/2019, 16:06
        أنغولا
        -
        موريتانيا
        (ملعب السويس)
      • 02/07/2019, 21:07
        مالي
        -
        أنغولا
        (ملعب الإسماعيلية)
      • 02/07/2019, 21:07
        تونس
        -
        موريتانيا
        (ملعب السويس)
    • المجموعة السادسة
      البلد ل ف خ ت ف . أ ن
      الكاميرون - - - - - -
      غينيا بيساو - - - - - -
      غانا - - - - - -
      بنين - - - - - -
      • 25/06/2019, 19:06
        غينيا بيساو
        -
        الكاميرون
        (ملعب الإسماعيلية)
      • 25/06/2019, 22:06
        بنين
        -
        غانا
        (ملعب الإسماعيلية)
      • 29/06/2019, 22:06
        غينيا بيساو
        -
        بنين
        (ملعب الإسماعيلية)
      • 29/06/2019, 19:06
        غانا
        -
        الكاميرون
        (ملعب الإسماعيلية)
      • 02/07/2019, 18:07
        الكاميرون
        -
        بنين
        (ملعب الإسماعيلية)
      • 02/07/2019, 18:07
        غانا
        -
        غينيا بيساو
        (ملعب السويس)
مرحلة الإقصاء
  • دور الـ 16
    • 05/07/2019, 21:07
      المركز الثاني في المجموعة الثالثة
      -
      المركز الثاني في المجموعة الأولى
      (ملعب القاهرة الدولي)
    • 05/07/2019, 18:07
      المركز الثالث في المجموعة الثانية أو الخامسة أو السادسة
      -
      الفائز بالمجموعة الرابعة
      (ملعب السلام في القاهرة)
    • 06/07/2019, 21:07
      المركز الثالث في المجموعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة
      -
      الفائز بالمجموعة الأولى
      (ملعب القاهرة الدولي)
    • 06/07/2019, 19:07
      المركز الثاني في المجموعة السادسة
      -
      المركز الثاني في المجموعة الثانية
      (ملعب الإسكندرية)
    • 07/07/2019, 18:07
      المركز الثالث في المجموعة الأولى أو الثالثة أو الرابعة
      -
      الفائز في المجموعة الثانية
      (ملعب الإسكندرية)
    • 07/07/2019, 21:07
      المركز الثالث في المجموعة الأولى أو الثانية أو السادسة
      -
      الفائز بالمجموعة الثالثة
      (ملعب 30 يونيو في القاهرة)
    • 08/07/2019, 19:07
      المركز الثاني في المجموعة الرابعة
      -
      الفائز في المجموعة الخامسة
      (ملعب السويس)
    • 08/07/2019, 21:07
      المركز الثاني في المجموعة الخامسة
      -
      الفائز في المجموعة السادسة
      (ملعب الإسماعيلية)
  • دور الثمانية
    • 10/07/2019, 19:07
      الفائز في أول مباراة بدور الـ 16
      -
      الفائز في ثاني مباراة بدور الـ 16
      (ملعب 30 يونيو في القاهرة)
    • 10/07/2019, 21:07
      الفائز في ثالث مباراة بدور الـ 16
      -
      الفائز في رابع مباراة بدور الـ 16
      (ملعب القاهرة الدولي)
    • 11/07/2019, 21:07
      الفائز في ثامن مباراة بدور الـ 16
      -
      الفائز في خامس مباراة بدور الـ 16
      (ملعب السلام في القاهرة)
    • 11/07/2019, 19:07
      الفائز في سادس مباراة بدور الـ 16
      -
      الفائز في سابع مباراة بدور الـ 16
      (ملعب السويس)
  • دور الأربعة
    • 14/07/2019, 18:07
      الفائز في رابع مباراة بدور الثمانية
      -
      الفائز في أول مباراة بدور الثمانية
      (ملعب 30 يونيو في القاهرة)
    • 14/07/2019, 21:07
      الفائز في ثاني مباراة بدور الثمانية
      -
      الفائز في ثالث مباراة بدور الثمانية
      (ملعب القاهرة الدولي)
  • المركزان الثالث والرابع
    • 17/07/2019, 21:07
      الخاسر في المباراة الثانية في دور الأربعة
      -
      الخاسر في أول مباراة بدور الأربعة
      (ملعب السلام في القاهرة)
  • النهائي
    • 19/07/2019, 21:07
      الفائز في ثاني مباراة بدور الأربعة
      -
      الفائز في أول مباراة بدور الأربعة
      (ملعب القاهرة الدولي)
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