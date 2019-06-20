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ينتظر عشاق كرة القدم انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة بين 21 يونيو/حزيران و19 يوليو/تموز بمشاركة 24 فريقا لأول مرة في تاريخ المسابقة. وهناك العديد من الأرقام القياسية المسجلة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، ونلقي الضوء على بعضها في هذا التقرير.

يهيمن المنتخب المصري على الكثير من الأرقام القياسية في بطولة كأس الأمم الأفريقية، فهو المنتخب الأكثر حصولا على اللقب بسبع مرات، في أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010، والأكثر مشاركة في النهائيات بـ 24 مرة، والأكثر وصولا إلى المباراة النهائية بتسع مرات.

وتعد مصر هي أكثر دولة استضافت نهائيات البطولة على أرضها بخمس مرات، أعوام 1959 و1974 و1986 و2006 و2019، تليها غانا بأربع مرات.

وخاضت مصر أكبر عدد من المباريات في البطولة بـ 96 مباراة، بفارق مباراة واحدة عن غانا، والأكثر تحقيقا للفوز في البطولة بـ 54 فوزا، والأكثر إحرازا للأهداف بـ 159 هدفا.

كما تعد مصر هي الدولة الوحيدة التي فازت بلقب البطولة ثلاث مرات متتالية، وكان ذلك أعوام 2006 و2008 و2010.

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ويعد المصريان أحمد حسن وعصام الحضري الأكثر حصولا على لقب البطولة، بأربع مرات، وكان ذلك أعوام 1998 و2006 و2008 و2010.

كما يعد الحضري هو أكبر لاعب يشارك في مباريات البطولة سنا عبر تاريخها، بعمر 44 عاما و21 يوما، عندما شارك في المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية عام 2014 أمام الكاميرون.

ويعتبر المصري أحمد حسن والكاميروني ريغوبرت سونغ هما الأكثر مشاركة في نهائيات المسابقة، بثماني مسابقات لكل منهما.

وكان اللاعب المصري محمد دياب العطار، الشهير بـ "الديبة"، هو أول لاعب يسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في مباراة واحدة، وكان ذلك في بطولة 1957.

كما يعد اللاعب المصري حسن الشاذلي هو اللاعب الوحيد الذي سجل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة في نسختين مختلفتين، وكان ذلك في بطولتي 1963 و1970.

مصدر الصورة Getty Images Image caption الكاميروني ريغوبرت سونغ هو الأكثر مشاركة في نهائيات المسابقة، بثماني مسابقات، بالتساوي مع المصري أحمد حسن

لكن أسرع هاتريك في تاريخ المسابقة كان من نصيب مهاجم جنوب أفريقيا بينيديكت مكارثي، الذي أحرز ثلاثة أهداف في غضون 13 دقيقة، وكان ذلك في اللقاء الذي انتهى بفوز منتخب جنوب أفريقيا على نامبيبيا بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

ويعد المصري حسام حسن هو أكبر لاعب يسجل هدفا في تاريخ المسابقة، بعمر 39 عاما و174 يوما، وكان ذلك في بطولة عام 2006 في المباراة التي انتهت بفوز مصر على جمهورية الكونغو الديمقراطية بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

أما أصغر لاعب سجل هدفا في البطولة فكان الغابوني شيفا نزيغو، الذي أحرز هدفا في مرمى جنوب أفريقيا في بطولة عام 2000 بعمر 16 عاما و93 يوما.

مصدر الصورة Getty Images Image caption صامويل إيتو هو الهداف التاريخي لكأس الأمم الأفريقية برصيد 18 هدفا

وكانت الفترة الأطول بدون خسارة من نصيب المنتخب المصري، الذي خاض 25 مباراة دون هزيمة، وبالتحديد منذ الهزيمة أمام الجزائر بهدفين مقابل هدف وحيد في عام 2004 وحتى الخسارة في المباراة النهائية لبطولة 2017 أمام الكاميرون بنفس النتيجة.

ويعد المصري محمود الجوهري والنيجيري ستيفين كيشي الوحيدين اللذين فازا بلقب البطولة كلاعبَين ومديرين فنيين؛ إذ قاد الجوهري منتخب مصر للفوز بالبطولة كلاعب عام 1959 ثم كمدير فني عام 1998، كما قاد كيشي منتخب نيجيريا للفوز باللقب كلاعب عام 1994 ثم كمدير فني عام 2013.

وشارك المدير الفني الفرنسي كلود لوروا أكثر من أي مدير فني آخر في كأس الأمم الأفريقية، إذ وصل بالمنتخبات التي تولى تدريبها تسع مرات للنهائيات، كما أشرف على تدريب ستة منتخبات هي الكاميرون والسنغال وغانا والكونغو الديمقراطية والكونغو وتوغو.

وشهدت مباراة مصر أمام نيجيريا في بطولة عام 1963 تسجيل أكبر عدد من الأهداف في مباراة واحدة، حيث انتهت المباراة بفوز الفراعنة بستة أهداف مقابل ثلاثة.

ويعد المهاجم الكاميروني صامويل إيتو هو الهداف التاريخي للبطولة بـ 18 هدفا، يليه الإيفواري لوران بوكو بـ 14 هدفا، ثم النيجيري رشيدي يكيني بـ 13 هدفا.

ويعد بوكو هو اللاعب الوحيد الذي سجل خمسة أهداف في مباراة واحدة بالبطولة، وكان ذلك في المباراة التي انتهت بفوز كوت ديفوار على إثيوبيا بستة أهداف مقابل هدف وحيد في نسخة عام 1970.

مصدر الصورة Getty Images Image caption النيجيري ستيفين كيشي فاز بلقب البطولة كلاعب وكمدير فني

أما أفضل هداف في بطولة واحدة فهو مهاجم منتخب الكونغو الديمقراطية الراحل نداي مولامبا الذي أحرز تسعة أهداف في نهائيات البطولة التي أقيمت في مصر عام 1979.

وتشير الإحصاءات إلى أن أسرع هدف في تاريخ البطولة مسجل باسم المصري أيمن منصور، الذي أحرز هدفا بعد 23 ثانية فقط في مرمى الغابون عام 1994.

ويعد نادي أول أغسطس الأنغولي هو الأكثر مشاركة باللاعبين في النسخة الحالية من البطولة بثمانية لاعبين، يليه نادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بسبعة لاعبين.

ويأتي الدوري الفرنسي الممتاز في صدارة الدوريات التي يشارك لاعبوها في النسخة الحالية من البطولة بـ 49 لاعبا، يليه الدوري الجنوب أفريقي الممتاز بـ 43 لاعبا، ثم دوري الدرجة الأولى الفرنسي بـ 28 لاعبا، ثم الدوري المصري الممتاز بـ 24 لاعبا.