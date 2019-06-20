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تتجه أنظار عشاق كرة القدم في أفريقيا والعالم نحو مصر، التي تستضيف نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 خلال الفترة بين 21 يونيو/حزيران و19 يوليو/تموز ويتنافس خلالها أقوى وأعرق المنتخبات وأبرز النجوم في القارة السمراء. بي بي سي تلقي الضوء على عدد من اللاعبين الذين يتوقع أن يجذبوا الانتباه خلال البطولة.

محمد صلاح

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قدم النجم المصري محمد صلاح موسما رائعا مع نادي ليفربول وحصل على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي بـ 22 هدفا، كما قاد الريدز للحصول على لقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام هوتسبر، وأحرز هدفا في المباراة النهائية.

قاد صلاح مصر للوصول للمباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية 2017 ويسعى لقيادة الفراعنة للحصول على لقب البطولة للمرة الثامنة في تاريخها. لعب صلاح، الفائز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا خلال العامين الماضيين، 63 مباراة دولية بقميص الفراعنة، سجل خلالها 39 هدفا.

ساديو ماني

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أحرز النجم السنغالي ساديو ماني 22 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم ليتقاسم صدارة هدافي المسابقة مع زميله في ليفربول محمد صلاح ومهاجم أرسنال بيير إيميريك أوباميانغ، كما لعب دورا حاسما في حصول ليفربول على لقب دوري أبطال أوروبا.

ولم يحصل المنتخب السنغالي على لقب البطولة من قبل، لكنه يعد أحد أقوى المرشحين للحصول على اللقب هذه المرة. لعب ماني 60 مباراة دولية مع منتخب السنغال، وسجل خلالها 16 هدفا.

ويغيب ماني عن المباراة الافتتاحية للسنغال في البطولة، أمام تنزانيا، بسبب الإيقاف بعد حصوله على إنذارين في التصفيات المؤهلة للمسابقة.

رياض محرز

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انضم اللاعب الجزائري رياض محرز لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي الصيف الماضي مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، وقاده للحصول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد منافسة شرسة مع نادي ليفربول. لعب محرز 27 مباراة في أول موسم له مع مانشستر سيتي وسجل خلالها سبعة أهداف.

ويسعى محرز، الذي لعب 45 مباراة دولية مع منتخب بلاده سجل خلالها عشرة أهداف، لقيادة الخضر للحصول على لقب البطولة للمرة الثانية. وسجل محرز ثلاثة أهداف في كأس الأمم الأفريقية من قبل، بما في ذلك هدفا في نسخة عام 2015 في مرمى السنغال وهدفين في بطولة 2017 في مرمى زيمبابوي.

كاليدو كوليبالي

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يعد النجم السنغالي كاليدو كوليبالي هو أفضل مدافع في القارة السمراء في الوقت الحالي، حيث يقدم مستويات رائعة مع نادي نابولي الإيطالي تجعله محط أنظار العديد من الأندية العالمية، بما في ذلك مانشستر يونايتد الإنجليزي.

شارك اللاعب البالغ من العمر 27 عاما في أول مباراة دولية مع منتخب السنغال في عام 2015، ولعب منذ ذلك الحين 32 مباراة دولية، ويسعى لقيادة أسود التيرانغا للحصول على لقب البطولة للمرة الأولى في تاريخها.

حكيم زياش

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قدم حكيم زياش موسما استثنائيا مع نادي أياكس أمستردام الهولندي وقاده للحصول على لقب الدوري الهولندي الممتاز وكأس هولندا والوصول إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا بعد الإطاحة بعدد من أقوى وأعرق الأندية الأوروبية، بما في ذلك ريال مدريد ويوفنتوس.

سجل زياش 21 هدفا وصنع 22 هدفا هذا الموسم، ويسعى لاستغلال هذا الأداء القوي في قيادة منتخب بلاده للحصول على اللقب القاري الثاني، إذ سبق وأن فاز المنتخب المغربي بلقب البطولة عام 1976. وأصبح زياش، الذي أحرز 14 هدفا في 25 مباراة دولية مع أسود الأطلس، محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية بفضل الأداء القوي الذي سجله هذا الموسم.

ويتميز النجم المغربي بقدرته على المراوغة وتسجيل الأهداف من أنصاف الفرص، وسجل 16 هدفا وصنع 13 هدفا الموسم الماضي في الدوري الهولندي الممتاز.

ويلفريد زاها

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شارك ويلفريد زاها في عشر مباريات دولية مع منتخب كوت ديفوار، الذي فضل الانضمام له على حساب المنتخب الإنجليزي. ولد زاها في أبيدجان ونشأ في انجلترا ولعب ثلاث مباريات مع المنتخب الإنجليزي، لكنها كانت جميعا مباريات ودية، وبالتالي كان يحق له اللعب باسم دولة أخرى.

لعب زاها مع منتخب كوت ديفوار في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2017، ويسعى لقيادة منتخب الأفيال للحصول على اللقب للمرة الثالثة.

أشرف حكيمي

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تألق الجناح المغربي أشرف حكيمي الموسم الماضي مع نادي بوروسيا دورتموند الألماني، الذي انتقل له على سبيل الإعارة من ريال مدريد الإسباني.

حصل حكيمي، البالغ من العمر 20 عاما، على بطولة دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد عام 2018 وشارك مع المنتخب المغربي في كأس العالم 2018 بروسيا. ولعب حكيمي، الذي يعد أحد أبرز النجوم الواعدة في كرة القدم العربية والأفريقية، 19 مباراة دولية سجل خلالها هدفا وحيدا.

أندريه أونانا

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لعب الحارس الكاميروني أندريه أونانا دورا حاسما في حصول أياكس أمستردام على لقبي الدوري والكأس في هولندا والوصول إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ويمتاز الحارس، البالغ من العمر 23 عاما، بقدرته على اللعب بقدميه بشكل جيد وبناء الهجمات من الخلف للأمام، ويسعى لمساعدة أسود الكاميرون للحفاظ على لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية.

توماس بارتي

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يعد توماس بارتي أحد الركائز الأساسية في نادي أتليتكو مدريد، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز.

ويتميز النجم الغاني، البالغ من العمر 26 عاما، بالقوة البدنية الهائلة ويسعى لقيادة المنتخب الغاني للفوز باللقب للمرة الخامسة في تاريخه والأولى منذ عام 1982. شارك بارتي في 18 مباراة دولية مع المنتخب الغاني، سجل خلالها سبعة أهداف.

ويلفريد نديدي

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يعد النجم النيجيري ويلفريد نديدي، البالغ من العمر 22 عاما، أحد أفضل اللاعبين الصاعدين في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ قدم موسما استثنائيا مع نادي ليستر سيتي وشارك في جميع مباريات الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

شارك نديدي في 25 مباراة دولية مع منتخب نيجيريا، بما في ذلك الثلاث مباريات التي لعبها النسور الخضر في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.