شارك بتوقعاتك في مباريات كأس الأمم الأفريقية؟
- 21 يونيو/ حزيران 2019
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توقع نتائج المباريات القادمة
21/06/2019
الفرق المشاركة
أمام
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رابط توقعك لنتيجة المباراة
كل المواعيد بتوقيت القاهرة المحلي (غرينتش+2) وقد تتغير. بي بي سي ليست مسؤولة عن أي تغيير.
توقع نتائج المباريات القادمة
21/06/2019
الفرق المشاركة
مصر أمام زيمبابوي
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أنت توقعت أن مصر سوف تفوز على زيمبابوي.
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-أنت توقعت أن مصر سوف تتعادل مع زيمبابوي.
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أنت توقعت أن مصر سوف تخسر أمام زيمبابوي.
كل المواعيد بتوقيت القاهرة المحلي (غرينتش+2) وقد تتغير. بي بي سي ليست مسؤولة عن أي تغيير.