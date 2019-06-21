شارك بتوقعاتك في مباريات كأس الأمم الأفريقية؟

توقع نتائج المباريات القادمة الفرق المشاركة اختر الفريق الأول مصر أمام اختر الفريق الثاني زيمبابوي فوز

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كل المواعيد بتوقيت القاهرة المحلي (غرينتش+2) وقد تتغير. بي بي سي ليست مسؤولة عن أي تغيير.