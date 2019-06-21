شارك بتوقعاتك في مباريات كأس الأمم الأفريقية؟

  • 21 يونيو/ حزيران 2019
توقع نتائج المباريات القادمة
21/06/2019
الفرق المشاركة
مصر أمام زيمبابوي
  • أنت توقعت أن مصر سوف تفوز على زيمبابوي.
  • أنت توقعت أن مصر سوف تتعادل مع زيمبابوي.
  • أنت توقعت أن مصر سوف تخسر أمام زيمبابوي.
كل المواعيد بتوقيت القاهرة المحلي (غرينتش+2) وقد تتغير. بي بي سي ليست مسؤولة عن أي تغيير.

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