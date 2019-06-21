كأس الأمم الأفريقية 2019: "الفراعنة" في مواجهة صعبة مع "المحاربين" في افتتاح البطولة

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تنطلق في العاشرة بتوقيت مصر من مساء اليوم الجمعة في استاد القاهرة مباراة افتتاح بطولة أمم أفريقيا 2019 في نسختها الـ 32 والتي تستمر حتى 19 يوليو/تموز المقبل.

وتحت قيادة المدرب المكسيكي خافيير أجيري، يواجه منتخب الفراعنة صاحب الأرض والفائز بأكبر عدد من نسخ تلك البطولة (سبع مرات)، منتخب المحاربين الزيمبابوي بقيادة المدرب الوطني صاندي ماريمو تشيدزامبوا.

وإلى جانب مصر وزيمبابوي، تضم نفس المجموعة منتخبي الكونغو الديمقراطية وأوغندا. وللمرة الأولى في تاريخ البطولة التي انطلقت نسختها الأولى في السودان عام 1957، يتنافس 24 منتخبا.

ويفتتح الفراعنة البطولة وعيونهم تتطلع إلى كأسها؛ ومصر هي أكثر دولة استضافت نهائيات البطولة على أرضها (خمس مرات)، أعوام 1959 و1974 و1986 و2006 و2019.

وتتجه الأنظار إلى اللاعب المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، الذي يدفع به أجيري في مباراة الافتتاح.

ويطمح صلاح إلى تحطيم الرقم الذي حققه اللاعب المعتزل محمد أبو تريكة مع المنتخب المصري في البطولة الأفريقية من حيث التهديف (ستة أهداف).

على الجانب الآخر، يبرز الزيمبابوي خاما بيليات، لاعب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، والذي وصل سعره السوقي مليونَي يورو في مقابل 150 مليون يورو لصلاح.

ويجيد بيليات اللعب في مركزَي الجناح الأيمن والأيسر ويمتلك مهارات وسرعة فائقة، وشارك في 26 مباراة دولية مسجلا عشرة أهداف.

ورأى المدير الفني السابق لمنتخب زيمبابوي، نورمان مابيزا، أن الفوز على الفراعنة على أرضهم ووسط جماهيرهم أمر صعب، ولكنه وارد في عالم الساحرة المستديرة.

ويعد لقاء اليوم هو الثامن في تاريخ المواجهات الرسمية بين المنتخبين؛ وكان النصر حليف الفراعنة في أربع مبارايات، بينما كان التعادل نتيجة اثنتين من السبع مباريات السابقة. أما الانتصار الوحيد الذي حققه المحاربون على الفراعنة فكان في العاصمة الزيمبابوية هراري عام 1992 في تصفيات مونديال 1994.

ويدير مباراة اليوم الحكم الكاميروني أليوم نيانت، 37 عاما، في خامس مشاركة تحكيمية له على التوالي في كأس أمم أفريقيا.

ويهيمن المنتخب المصري على الكثير من الأرقام القياسية في بطولة كأس الأمم الأفريقية؛ فهو المنتخب الأكثر حصولا على اللقب بسبع مرات، في أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010، والأكثر مشاركة في النهائيات بـ 24 مرة، والأكثر وصولا إلى المباراة النهائية بتسع مرات.

كما تعد مصر هي الدولة الوحيدة التي فازت بلقب البطولة ثلاث مرات متتالية، وكان ذلك أعوام 2006 و2008 و2010.