مصدر الصورة Reuters Image caption محمد صلاح في مباراة منتخب بلاده مع منتخب زيمبابوي في افتتاح كأس الأمم الأفريقية

حقق المنتخب المصري لكرة القدم فوزا صعبا على منتخب زيمبابوي في مباراة افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر بهدف مقابل لاشيء سجله محمود حسن في الدقيقة 41.

واستضاف ملعب القاهرة الدولي في شرق العاصمة المصرية حفل الافتتاح الذي شهد أزمة بسبب ظهور علم جبهة البوليساريو بالخطأ ما استدعى اعتذارا مصريا للمغرب.

وصاحبت إجراءات أمنية مشددة حفل الافتتاح الذي استمر 14 دقيقة بمشاركة مئات العارضين الذين ارتدى بعضهم ملابس فرعونية وارتدى البعض الآخر ملابس تقليدية أفريقية ومصرية، وتضمن صورا معبرة عن الحضارة الفرعونية.

وتضم الدورة 24 فريقا تم توزيعهم على 6 مجموعات في عدة مدن مصرية، وتعتبر مصر أكثر دول القارة الأفريقية استضافة للبطولة بواقع 5 مرات أعوام 1959 و1974 و1986 و2006 و2019.

شارك بتوقعاتك في مباريات كأس الأمم الأفريقية؟

عشرة لاعبين يستحقون المتابعة في كأس الأمم الأفريقية 2019

كأس الأمم الأفريقية 2019: أبرز الأرقام القياسية

وأدار مباراة اليوم الحكم الكاميروني أليوم نيانت، 37 عاما، في خامس مشاركة تحكيمية له على التوالي في كأس أمم أفريقيا.

مصدر الصورة EPA Image caption سجل هدف الفوز للمنتخب المصري اللاعب محمود حسن

ويعد لقاء اليوم هو الثامن في تاريخ المواجهات الرسمية بين المنتخبين؛ وكان النصر حليف الفراعنة في أربع مبارايات، بينما كان التعادل نتيجة اثنتين من السبع مباريات السابقة. أما الانتصار الوحيد الذي حققه المحاربون على الفراعنة فكان في العاصمة الزيمبابوية هراري عام 1992 في تصفيات مونديال 1994.

ويهيمن المنتخب المصري على الكثير من الأرقام القياسية في بطولة كأس الأمم الأفريقية؛ فهو المنتخب الأكثر حصولا على اللقب بسبع مرات، في أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010، والأكثر مشاركة في النهائيات بـ 24 مرة، والأكثر وصولا إلى المباراة النهائية بتسع مرات.

ووصل المنتخب المصري إلى المباراة النهائية في البطولة الماضية لكنه خسرها أمام نظيره الكاميروني بهدفين مقابل هدف واحد.

كما تعد مصر هي الدولة الوحيدة التي فازت بلقب البطولة ثلاث مرات متتالية، وكان ذلك أعوام 2006 و2008 و2010.