مصدر الصورة Getty Images Image caption يوسف المساكني سجل هدف تونس من ضربة جزاء

تعادل منتخبا تونس وأنغولا، بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد مدينة السويس المصرية، في أولى مباريات المجموعة الخامسة في بطولة الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر.

افتتح نسور قرطاج التهديف في الشوط الأول من ركلة جزاء، تسبب فيها نعيم السليتي في الدقيقة 34، وسددها اللاعب يوسف المساكني.

وفي الشوط بدت السيطرة أكثر لفريق أنغولا ، الذي نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 73 عن طريق اللاعب كامبوس دجلاما، من تسديدة قوية ارتدت من الحارس ليتابعها ويضعها بسهولة في المرمى الخالي.

وبهذه النتيجة، يحتل منتخبا تونس وأنغولا المركز الثاني في المجموعة بنفس الرصيد (نقطة واحدة)، بينما يأتي منتخب مالي في صدارة المجموعة بثلاث نقاط بعد فوزه برباعية على موريتانيا الوافد الجديد لكأس أمم افريقيا.

وفي إطار منافسات البطولة ذاتها، ومباريات المجموعة الرابعة، فاز منتخب ساحل العاج على منتخب جنوب أفريقيا بهدف نظيف ليتصدر المجموعة مشاركة مع المغرب التي فازت بهدف على ناميبيا.