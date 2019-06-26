كأس الأمم الأفريقية 2019: استبعاد عمرو وردة من صفوف منتخب مصر "لأسباب سلوكية"

مصدر الصورة Getty Images Image caption جاء قرار استبعاد وردة من صفوف منتخب مصر بعد جدل حول مزاعم بالتحرش نُسبت إليه

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم استبعاد اللاعب عمرو وردة من صفوف المنتخب المصري الأربعاء، وفقا لتصريحات رئيس الاتحاد هاني أبو ريدة.

وقال أبو ريدة إن قرار استبعاد اللاعب، 25 سنة، جاء "في إطار الحفاظ على الانضباط والالتزام والتركيز في الفريق."

وأضاف: "استبعاد عمرو وردة جاء بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري لفريق المنتخب الوطني المصري لكرة القدم."

وتداول مشاركون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غير أخلاقي يزعمون أنه يخص اللاعب المصري المحترف في الدوري اليوناني في صفوف نادي أتروميتوس، لكن اللاعب نفى أي علاقة له بهذا المقطع، وقال إنه "مفبرك".

وكانت صحف ومواقع مصرية محلية تناولت، في أعقاب مباراة مصر وزيمبابوي في افتتاح بطولة أمم أفريقيا يوم 21 يونيو/حزيران، تقارير عن اتهامات لوردة بالتحرش بعارضة أزياء مصرية.

وتقدم أحمد مهران، محامي مصري، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد عمرو وردة، لاعب منتخب مصر لكرة القدم، بسبب "تحرشه بالفتيات على مواقع التواصل الاجتماعى".

وقال وردة لصحيفة الشروق المصرية: "كل ما تم تناقله فى مواقع التواصل الاجتماعى ليس له أساس من الصحة فهذا الفيديو قمت بتصويره عقب الفوز مع فريقى ببطولة الكأس المحلية، أى ما يقرب من عام كامل."

وجاء القرار باستبعاد اللاعب من صفوف المنتخب المصري قبل ساعات من لقاء مصر والكونغو في ثاني لقاء للمنتخب المصري في البطولة التي تقام على أرضه.

وكان اللاعب على مقاعد الاحتياطي في مباراة مصر وزيمبابوي، وهي المباراة الأولى التي خاضتها مصر في البطولة، والتي انتهت بهدف مقابل لا شيء لصالح منتخب مصر.

وفاز وردة بلقب أفضل لاعب أجنبي في الدوري اليوناني الممتاز لموسم 2017-18، وشارك في 20 مباراة بين رسمية وودية مع منتخب مصر، أبرزها مبارايات في بطولة كأس الأمم الأفريقية في الجابون 2017، ومبارايات في نهائيات كأس العالم روسيا 2018، علاوة على المشاركة في لقاءات في إطار تصفيات القارة الأفريقية لكأس العالم.