مصدر الصورة Getty Images Image caption يتقاضى محرز أجرا أسبوعيا يبلغ حوالي 200 ألف جنيه إسترليني.

ألزمت محكمة بريطانية اللاعب رياض محرز، نجم مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر لكرة القدم، وزوجته ريتا بسداد أكثر من 3600 جنيه استرليني لمربية أطفال كانت تعمل لديهما.

وقالت محكمة العمل، التي نظرت الدعوى، إن الزوجين "اقتطعا بشكل غير قانوني" جزءا من أجر كاتالينا ميرافلورز، المربية التي تولت رعاية طفلتيهما.

كما أمرت المحكمة محرز وزوجته بدفع 150 جنيها استرلينيا تعويضا عن أضرار لحقت بالمربية "بسبب عدم تسديد نفقات معينة" تحملتها.

وقالت ميرافلورز لصحيفة صن البريطانية: "لقد عملت بالفعل، واجتهدت في عملي من أجل هذا المال."

وتجاوز نادي مان سيتي الإنجليزي الرقم القياسي لشراء اللاعبين من أجل ضم محرز، 28 عاما، من ليستر سيتي مقابل 60 مليون استرليني في 2018.

مصدر الصورة Getty Images Image caption فاز محرز مع مانشستر سيتي بثلاثة ألقاب محلية.

وتوج مان سيتي، ومحرز ضمن صفوفه، بثلاثة ألقاب محلية هذا العام، ليكون أول فريق انجليزي للرجال يحقق هذا الإنجاز.

وقال تقرير صحيفة صن إن ميرافلورز التحقت بالعمل في منزل محرز، الذي يبلغ أجره الأسبوعي حوالي 200 ألف جنيه استرليني، في 2018 لرعاية طفلتيه.

وجاء في القرار الكتابي الصادر عن المحكمة العمالية أن "المدعى عليهما اقتطعا جزءا من أجر المدعية". وألزم محرز وزوجته بسداد 3612 جنيها استرليني.

وأضاف: "المدعى عليهما لم يسددا، بالمخالفة لنص العقد، نفقات معينة للمدعية وعليهما أيضا سداد تعويض عن الأضرار التي تعرضت لها بقيمة 150 جنيها استرليني."

ورفضت المحكمة دعوى قضائية منفصلة رفعتها ميرافلورز تشكو فيها من الفصل التعسفي من وظيفتها. و بررت المحكمة الرفض بأن المدعية لم تستكمل الفترة التي تؤهلها لرفع هذا النوع من الدعاوى، وهي عامان في الخدمة.