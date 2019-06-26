كأس الأمم الأفريقية: مصر تصعد لدور الـ 16 بعد الفوز على الكونغو بهدفين

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حقق المنتخب المصري لكرة القدم الفوز على نظيره الكونغولي بهدفين مقابل لاشيء ضمن مباريات المجموعة الأولى في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.

ورغم الفوز واصل المنتخب المصري عروضه المتراجعة للمباراة الثانية على التوالي، كما واصل خافيير أغيري المدير الفني المكسيكي تبديلاته غير الموفقة والتي تسببت في سيطرة المنافس على المباراة وحصار المنتخب المصري في نصف ملعبه وتعرضه لهجمات خطيرة هددت الفوز.

تقدم المدافع أحمد المحمدي للمنتخب المصري في الدقيقة 25 بمتابعة لكرة عرضية أرسلها محمد صلاح ولعبها المحمدي رأسية نحو المرمى لكنها ارتطمت بيد المدافع الكونغولى وارتدت له فأودعها المرمى بيمناه معلنا الهدف الأول لمصر في المباراة وأول أهدافه الشخصية في البطولة.

وعلى عكس سير المباراة، مر الجناح الأيسر للمنتخب المصري محمود حسن من ثلاثة لاعبين ثم مرر بينية رائعة لصلاح المنطلق في الناحية اليمنى فراوغ المدافع وأودعها المرمى على يسار الحارس في الدقيقة 43.

وكان المنتخب المصري محظوظا بشكل كبير حيث أنقذ القائم الأيمن والعارضة كرتين خطيرتين للمنتخب الكونغولي كانتا كفيلتين بقلب موازين المباراة في الشوط الأول، وتكررت الفرص الخطيرة على مرمى الفريق المصري عدة مرات في الشوط الثاني.

بدأ المنتخب المصري المباراة بشكل ضاغط وسنحت فرصة خطيرة لصلاح بعد الانفراد بالحارس الكونغولي لكن المدافع أبعد الكرة قبل أن تسكن المرمى.

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وبعد الهدفين تراجع أداء المنتخب المصري بشكل كبير واكتفى بشن بعض الهجمات المرتدة.

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وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب المصري المجموعة برصيد ست نقاط ويضمن الصعود لدور الستة عشر بغض النظر عن نتيجة المباراة الثالثة.

ويحل منتخب أوغندا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط بعد تعادله بهدف مقابل مثله مع منتخب زيمبابوي الذي يحتل المركز الثالث بنقطة واحدة بينما يتذيل منتخب الكونغو الترتيب بلا نقاط.

وكان المنتخب النيجيري قد حقق فوزه الثاني ضمن مباريات المجموعة الثانية على منتخب غينيا بهدف أوميرو في الدقيقة 76 ليرفع منتخب النسور الخضراء رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة يليه المنتخب الغيني، ثم منتخب مدغشقر برصيد نقطة واحدة ثم منتخب بوروندي بلا نقاط قبل مباراته الخميس أمام مدغشقر.

وضمن المنتخب النيجيري الصعود إلى دور الستة عشر أيضا بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخيرة له في المجموعة أمام مدغشقر.

ويتصدر إيمانويل أوكوي، لاعب منتخب أوغندا، مع مايكل بوتي، لاعب بنين، ترتيب هدافي البطولة حتى الآن بهدفين لكل منهما.