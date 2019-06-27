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أثار قرار الاتحاد المصري لكرة القدم باستبعاد لاعب المنتخب القومي عمرو وردة من تشكيلة المنتخب - الذي يخوض حاليا منافسات بطولة أمم أفريقيا- ردود فعل متباينة بين الجماهير وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وبينما يؤكد البعض على ضرورة احترام خصوصية اللاعب وعدم التدخل في حياته الشخصية، وعلى أن قرار اتحاد كرة القدم جاء متسرعا ودون تحقيق رسمي مع اللاعب، يرى آخرون أن لاعب كرة القدم يمثل "قُدوة" للشباب، وهو ما يستوجب منه الحفاظ على صورته العامة.

وقرر اتحاد كرة القدم المصري استبعاد لاعب المنتخب عمرو وردة المحترف في صفوف نادي "أتروميتوس" اليوناني على خلفية انتشار مقطع فيديو غير أخلاقي يقول البعض إنه يخص اللاعب خلال حوار مع فتاة مكسيكية قامت بنشر المحادثة بينهما عبر موقع "تويتر" للتغريدات القصيرة. وكان اللاعب قد نفى أمس أية علاقة له بهذا المقطع المصور الذي وصفه بأنه "مفبرك".

تغريدة صلاح "لا يعني لا"

وتفاعل محمد صلاح لاعب المنتخب المصري المحترف في نادي ليفربول الانجليزي مع الأزمة، ونشر تدوينة باللغة الانجليزية عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر قال خلالها: "يجب معاملة النساء بأقصى درجات الاحترام .. لا يعني لا .. هذه هي طبيعة الأشياء ويجب أن تظل مقدسة، أعتقد أن الكثيرين ممن يرتكبون أخطاء يمكن أن يتغيروا إلى الأفضل ويجب ألا يتم إرسالهم إلى المقصلة، فهذه هي الطريقة الأسهل لإنهاء الأزمة".

وقد أثارت تلك التغريدة ردود فعل متباينة بين متابعي اللاعب المصري المحترف في نادي ليفربول الانجليزي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تصرف غير منضبط

وكتبت المستخدمة غادة عبر موقع تويتر تقول: "عندما يتغير للأحسن نسامحه ويعود للمنتخب ولكن أي حديث الآن من أجل رجوعه للمنتخب هو تصرف غير منضبط. هو لاعب غير مرغوب فيه من جماهير كثيرة ومستواه الفني سيء ولم نخسر ميسي يعني".

أما محمد محسن فكتب يقول: "ربنا أعطاه أكثر من فرصة قبل هذه الواقعة وهو لم يقدر نعمة الستر التي كان يعيشها".

وكتبت أمينة معترضة على طلب محمد صلاح بالصفح عن اللاعب، إن هذا الكلام غير مقبول لأن اللاعب يلعب في بطولة قارية باسم البلد وتساءلت "أين الالتزام الأخلاقي تجاه المكان المنتمي إليه عمرو وردة".

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وأثنى المستخدم يوسف هيثم على تغريدة صلاح وكتب يقول: "كلامك صح يابو صلاح وياريت الناس تستفيد من كلامك".

وقالت إيمي أيمو: "كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، كله بيتعلم من أفعاله ويجب احترام الجميع، كلماتك رائعة يا صلاح".

الانضباط والالتزام والتركيز

وقال هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم إن قرار استبعاد اللاعب عمرو وردة جاء في إطار الحفاظ على "الانضباط والالتزام والتركيز" في صفوف المنتخب المصري.

وخلال برنامج تليفزيوني مسائي يذاع عبر إحدى القنوات الفضائية المصرية، قال أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد كرة القدم المصري، إن هناك انقساما بين أعضاء الاتحاد بشأن استبعاد عمرو وردة من صفوف المنتخب.

وأضاف شوبير أن بعض لاعبي المنتخب ومن بينهم أحمد المحمدي قائد الفريق ومحمد صلاح عقدوا جلسة في فندق اللاعبين مع هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، في حضور المدير الفني "أجيري" ومساعده هاني رمزي، وتم خلالها التحدث لرئيس الاتحاد عن هذا الأمر.

وينظر البعض لقرار الاتحاد بأنه جاء متسرعا ودون تحقيق رسمي مع اللاعب، غير أن بعض المراقبين يرون أن القرار جاء في صالح المجتمع المصري ولتهدئة الرأي العام الذي ثار بشدة بعد الكشف عن وقائع تحرش بعض لاعبي المنتخب بفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويقول سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية في القاهرة، لبي بي سي إن لاعب كرة القدم له رمزية كبيرة لدى الجماهير، وخاصة من فئة الشباب وصغار السن، فالكثير منهم يقلدونه في تصرفاته وطريقة ملبسه، وحتى قصة شعره.

وأضاف صادق أن الحياة الخاصة للاعب كرة القدم "تتداخل تماما مع حياته العامة لأنه نموذج يحتذى به في بعض الأوقات أو تؤخذ العبرة من عقابه ومحاسبته في أوقات أخرى، فهو ليس حرا إذا تعدى القانون، أو تحدى تقاليد المجتمع"

وقال صادق إن من يريد أن يتمرد على قوانين المجتمع عليه أن يتخلى عن الشهرة ويعود إلى صفوف الجماهير العادية، حتى يتمتع بحريته الشخصية.

وردة يعتذر

وقدم اللاعب عمرو وردة اعتذارا للجماهير المصرية مساء الأربعاء، وقال في تصريحات صحفية إن الموضوع جرى تضخيمه بصورة مبالغ فيها، وأن المقطع المصور المتداول له "مفبرك وغير حقيقي".

ونشر وردة مقطع فيديو على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك قال فيه "أنا باعتذر من اللي حصل مني، باعتذر لأهلي واللاعبين والجهاز الفني.. وأي حد زعلان مني ميتضايقش - لا ينزعج- وأي حد زعلان مني أنا باعتذر له .. أنا آسف وأوعدكم إن الفترة القادمة كل حاجة هتبقى كويسة".

وأبدت مجموعة من لاعبي المنتخب المصري تعاطفهم مع زميلهم عمرو وردة، ويثار في أروقة المنتخب أن هناك محاولات تجري للتراجع عن قرار استبعاد اللاعب وعودته إلى معسكر المنتخب لاستكمال مبارايات البطولة، خاصة بعد تقديم عمرو وردة اعتذارا للجماهير، وتعهده بالانضباط السلوكي في المستقبل.