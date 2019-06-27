كأس أمم أفريقيا: الجزائر تتأهل إلى الدور الثاني بعد فوز ثمين على السنغال

مصدر الصورة AFP Image caption اسماعيل بن ناصر أدى دورا كبيرا في وسط الميدان الجزائري

ضمن المنتخب الجزائري لكرة القدم تأهله إلى الدور الثاني من نهايات كأس أمم أفريقيا الجارية بمصر، بعد فوز ثمين على المنتخب السنغالي.

وقد فازت الجزائر في المباراة الأولى بهدفين لصفر أمام كينيا.

وكانت المباراة بين الجزائر والسنغال محط أنظار الكثير من المتتبعين، لأنها تجمع بين فريقين يضمان فرديات لامعة برزت في الملاعب الأوروبية، وعلى رأسها هداف ليفربول، ساديو ماني، ونجم مانشستر سيتي، رياض محرز.

ولكن هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق مهاجم الترجي التونسي، يوسف بلايلي، الذي استغل تمريرة زميله، سفيان فغولي، برمية من خارج منطقة الجزاء خادع بها حارس السنغال.

وكاد المنتخب السنغالي أن يعدل النتيجة في الدقائق الأخيرة من المباراة، ولكن رأسية ماني خرجت جانبية.

ويتعين الآن على السنغال، أحسن فريق أفريقي في ترتيب الفيفا، أن يفوز على كينيا في المباراة الأخيرة، حتى يضمن تأهله إلى الدور المقبل.

ولم ترق المباراة عموما إلى المستوى الفني الذي كان منتظرا منها، خاصة من الجانب السنغالي، الذي لم يتمكن لاعبوه من أي تسديدة في مرمى الجزائر حتى الدقيقة 87 من المباراة.

وانتهى الشوط الأولى دون تسجيل محاولات خطيرة من الجانبين، إذ اعتمد المدربان فيما يبدو خطة الحذر وانتظار أخطاء الفريق المنافس لمباغتته. وعاد الفوز في النهاية إلى الفريق الأكثر جرأة ومجازفة في الهجوم.