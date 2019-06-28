مصدر الصورة AFP Image caption رومان السايس أنقذ الفريق المغربي من هدف محقق

تأهل المنتخب المغربي إلى الدور الثاني من نهائيات كأس أمم أفريقيا بعد فوزه بهدف مقابل لا شيء على منتخب ساحل العاج في إطار منافسات المجموعة الرابعة.

وسجل هدف المباراة الوحيد يوسف النصيري، في الشوط الأول من المباراة، مستغلا تمريرة ذكية من زميله نور الدين المرابط.

وأضاع منتخب ساحل العاج هدفا محققا عندما أخرج، رومان سايس، رأسية جوناثان كوجيامن على خط المرمى.

وسيلعب المغرب مباراته الثالثة أمام جنوب أفريقيا، أما ساحل العاج فسيوجه ناميبيا.

وستحدد المباراة الثالثة متصدر المجموعة، ولكن المنتخب المغربي ضمن تأهله إلى الدور الثاني مهما كانت نتيجة مباراته أمام جنوب أفريقيا.

ولعب الفريقان المغربي والعاجي مباراة عالية المستوى فنيا، أظهر فيها المغاربة وجها مختلفا تماما عن أدائهم أمام ناميبيا في المباراة الأولى. وقدم فريق ساحل العاج على الرغم من الهزيمة أداء قويا ومهارات فنية عالية.