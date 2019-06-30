كأس أمم أفريقيا: المنتخب المصري ينهي الدور الأول بثلاثة انتصارات

مصدر الصورة Reuters Image caption محمد صلاح سجل الهدف الأول للمنتخب المصري

حقق المنتخب المصري لكرة القدم انتصاره الثالث على التوالي في بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي تقام على أرضه، بعد أن تفوق على المنتخب الأوغندي بهدفين دون مقابل في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الاولى

أحرز هدفي المنتخب المصري محمد صلاح وأحمد المحمدي في الشوط الأول من عمر المباراة.

ورفع الفراعنة رصيدهم إلى تسع نقاط متصدرين ترتيب المجموعة أمام منتخب أوغندا صاحب المركز الثاني بأربع نقاط. وتأهل المنتخب الأوغندي رفقة مصر الى دور الستة عشر.

وكان منتخب مدغشقر قد حقق مفاجأة بتأهله لدور الستة عشر بعد أن تصدر المجموعة الثانية بالفوز على المنتخب النيجيري بهدفين دون مقابل. ليتأهل رفقة منتخب نيجيريا إلى الدور المقبل.