اختر التشكيلة التي تراها مثالية من القائمة التي وضعتها لجنة مشكلة من خبراء كرة القدم في بي بي سي، وشارك بها أصدقاءك وذلك باستخدام تطبيقنا التفاعلي.

اختر خطة اغلق قائمة الخطط إغلاق X اختر خطة 4-4-2 اختر خطة 4-2-3-1 اختر خطة 5-3-2 اختر خطة 4-5-1 اختر خطة 4-3-3 اختر خطة 3-4-3 اختر خطة 5-4-1 اختر خطة 3-5-2 اختر خطة 4-3-2-1 اختر خطة 4-1-2-1-2 اختر خطة 3-3-3-1 اختر خطة 3-4-1-2 اختر مدافعا اغلق قائمة اللاعبين X أكد تشكيلة فريقك

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