مصدر الصورة Getty Images Image caption تعادلت تونس مع أنغولا بهدف لكل منهما، في 24 من يونيو/ حزيران الماضي.

يواجه المنتخب التونسي لكرة القدم نظيره الموريتاني اليوم، ضمن دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في مصر.

تقام المباراة في التاسعة من مساء الثلاثاء، بتوقيت القاهرة على استاد السويس.

ولكي يصعد منتخب تونس "نسور قرطاج" إلى دور الستة عشر فهو مطالب بالفوز، أو التعادل على الأقل، إذ يدخل المباراة برصيد نقطتين فقط.

ولكي يصعد منتخب موريتانيا "المرابطون" إلى دور الـ 16، فليس أمامه سوى الفوز، لأنه سيدخل مباراة الليلة برصيد نقطة واحدة.

كان المنتخب التونسي قد تعادل بنتيجة هدف مقابل هدف، في مباراتين سابقتين مع كل من أنغولا ومالي.

بينما يأتي ترتيب منتخب "المرابطين" في المرتبة الرابعة في مجموعته، بعد حصولة على نقطة واحدة فقط في مبارايات الدور الأول.

مصدر الصورة AFP Image caption تعادل منتخب موريتانيا (صاحب الزي الأبيض) مع نظيره الأنغولي سلبيا.

كانت منتخبات مصر والمغرب والجزائر قد تأهلت إلى دور الستة عشر من البطولة.

وحققت مصر ثلاث انتصارات على التوالي، بفوزها على زيمبابوي بهدف نظيف، ثم على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون مقابل، وعلى أوغندا بنفس النتيجة.

وعلى غرار مصر، حقق منتخب المغرب الفوز ثلاث مرات، على كل من كوت ديفوار ونامبيا وجنوب أفريقيا، بنتيجة واحدة وهي هدف نظيف.

أما الجزائر فقد فازت على السنغال بهدف نظيف، وعلى كينيا بهدفين دون مقابل، وعلى تنزانيا بثلاثية نظيفة.

وكانت تونس من ضمن المرشحين للفوز بهذه النسخة من البطولة، لتضيف لقبا ثانيا للقب الوحيد الذي أحرزته عام 2004، لكن أداءه لم يكن على المستوى المتوقع، حسب محللين.

ويعد منتخب مصر هو الأكثر تتويجا، ببطولة كأس الأمم الأفريقية حيث أحرزها سبع مرات، بينما يعد منتخب موريتانيا وافدا جديدا على البطولة، حيث يشارك فيها لأول مرة.