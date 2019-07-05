كأس أمم أفريقيا: خروج مفاجئ للمغرب أمام بنين

  • 5 يوليو/ تموز 2019
مصدر الصورة Reuters
Image caption المنتخب المغربي كان مرشحا للفوز بالكأس

فجر منتخب بنين مفاجأة كبيرة بعد أن فاز على منتخب المغرب وأطاح به من كأس أمم أفريقيا بضربات الترجيح.

وقد انتهت المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل فريق.

تقدمت بنين عبر مويسي أديليهو في الدقيقة 53، وعدل المغرب الكفة بهدف يوسف النصيري في الدقيقة 73.

وأضاع حكيم زياش فرصة حسم اللقاء لأسود أطلس عندما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 90.

وفي الشوطين الإضافيين لم يتمكن لاعبو المدرب الفرنسي إيرفي رونار من استغلال النقص العددي في صفوف بنين بعد طرد اللاعب خالد أدينون في الدقيقة 97، ليتجه الفريقان لركلات الترجيح التي حسمت تأهل بنين لأول مرة في تاريخها للدور ربع النهائي.

وتنتظر بنين الفائز في مباراة السنغال وأوغندا التي تقام مساء الجمعة على ستاد القاهرة الدولي.

وكان المغرب من أبرز المرشحين للفوز بالكأس نظرا للمستوى الطيب الذي قدمه في نهائيات كأس العالم في روسيا، وفي مباريات الدور الأول من الكأس الافريقية.

المغرب 1
-
1 بنين
نتيجة المباراة
التفاصيل
التشكيلة
المغرب
(3-3-4)
بنين
(1-4-5)
التفاصيل
  • 41
    -
    Adénon
    0 - 0
  • 51
    -
    Soukou
    0 - 0
  • 53
    -
    Adilehou
    football
    0 - 1
  • 59
    -
    Belhanda
    down
    Boufal
    up
    0 - 1
  • 69
    -
    Soukou
    down
    Djigla
    up
    0 - 1
  • 74
    -
    Dirar
    down
    Mazraoui
    up
    0 - 1
  • 75
    -
    En-Nesyri
    football
    1 - 1
  • 87
    -
    Dossou
    down
    Anaane
    up
    1 - 1
  • 88
    -
    Amrabat
    down
    Idrissi
    up
    1 - 1
  • 91
    -
    Idrissi
    1 - 1
  • 97
    -
    Adénon
    1 - 1
  • 100
    -
    El Ahmadi
    1 - 1
  • 106
    -
    Seibou
    1 - 1
  • 106
    -
    Anaane
    1 - 1
  • 107
    -
    El Ahmadi
    down
    Fajr
    up
    1 - 1
  • 108
    -
    Poté
    down
    D'Almeida
    up
    1 - 1
إحصاءات المباراة
المغرب
بنين
  • حيازة الكرة
    66.9%
    33.1%
  • تسديدات على المرمى
    7
    4
  • تسديدات
    22
    7
  • ضربات ركنية
    6
    3
  • مخالفات
    14
    29
اللاعبون المشاركون
التشكيلة الأساسية
المغرب
  • 1
    Bounou
  • 4
    Manuel da Costa
  • 2
    Hakimi
  • 6
    Saïss
  • 17
    Dirar
  • 8
    El Ahmadi
  • 10
    Belhanda
  • 14
    Boussoufa
  • 7
    Ziyech
  • 19
    En-Nesyri
  • 16
    Amrabat
بنين
  • 16
    Allagbe
  • 6
    Verdon
  • 11
    Imorou
  • 3
    Adénon
  • 13
    Adilehou
  • 18
    Seibou
  • 14
    Soukou
  • 8
    Adeoti
  • 17
    Sessegnon
  • 20
    Dossou
  • 10
    Poté
التغييرات
  • 59
    Belhanda
    down
    Boufal
    up
  • 74
    Dirar
    down
    Mazraoui
    up
  • 88
    Amrabat
    down
    Idrissi
    up
  • 107
    El Ahmadi
    down
    Fajr
    up
  • 69
    Soukou
    down
    Djigla
    up
  • 87
    Dossou
    down
    Anaane
    up
  • 108
    Poté
    down
    D'Almeida
    up
البدلاء
  • 21
    Abdelhamid
  • 13
    Boutaïb
  • 18
    Bourabia
  • 12
    Mohamedi
  • 23
    Baadi
  • 3
    Mazraoui
  • 20
    Idrissi
  • 11
    Fajr
  • 15
    Aït Bennasser
  • 22
    Tagnaouti
  • 9
    Boufal
  • 5
    Benatia
  • 12
    Kiki
  • 22
    Fassinou
  • 23
    Kakpo
  • 7
    Djigla
  • 5
    Salomon
  • 19
    Segbe Azankpo
  • 15
    D'Almeida
  • 1
    Farnolle
  • 4
    Anaane
  • 21
    Kossi

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