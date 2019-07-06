كأس امم افريقيا: مصر تودع البطولة بعد خسارتها من جنوب افريقيا
- 6 يوليو/ تموز 2019
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ودع منتخب مصر بطولة كأس أمم افريقيا بعد خسارته على أرضه ووسط جماهيره بهدف أمام منتخب جنوب افريقيا.
وجاء خروج المنتخب المصري مفاجئا للجميع إذ أنه كان ضمن الفرق الأوفر حظا للفوز بالبطولة المقامة على أرضه.
سجل هدف الفوز لجنوب افريقيا اللاعب تيمبينكوسي لورش في الدقيقة 85 من هجمة مرتدة.